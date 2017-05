I dette valget lager politikerne nyhetene selv

Større makt og egne nyhetskanaler gjør at politikere kan hoppe over mediene og unngå kritiske spørsmål. Eksperter sier at pressen også har seg selv å takke for utviklingen.

7. november 2016: TV-kamera og mikrofoner er som vanlig på plass i Vandrehallen på Stortinget når Bent Høie (H) og Torgeir Micaelsen (Ap) diskuterer helsepolitikk. Det uvanlige er at kameraer, mikrofoner og folkene rundt er deres egne. Ingen tradisjonelle medier er invitert til å være til stede.