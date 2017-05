– Kommersielle skviser ut ideelle i drift av mottak

Det reagerer SV og Norsk Folkehjelp på.

Norsk Folkehjelp mener de ideelle blir utkonkurrert når det kun er pris, ikke kvalitet, som gjelder, skriver Klassekampen.

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin ber nå Stortinget ta grep.

– Staten må være mer opptatt av høy kvalitet. Kvalitet er mer enn bare at det skal være forsvarlig å være der. I tillegg bør en ha egne anbudsrunder for ideelle organisasjoner. Det er også viktig med lengre anbudsperioder, sånn at det blir lettere å drive langsiktig, sier Westhrin, som er tidligere statssekretær for SV.

SV la denne uken frem forslag for å gjøre det enklere for ideelle og kommuner å drive mottak.

I 1990 ble nesten 25 prosent av mottakene drevet av en ideell organisasjon, og nå er andelen nede i under åtte prosent. Samtidig har andelen kommersielle mottak gått fra 12 prosent til over 70 prosent.

Geir Toskedal (KrF) i kommunalkomiteen sier de kjemper for de frivillige:

– Mange private holder en god standard, men de frivillige har jo dette som hjertesak. Vi vil se til at rammevilkårene deres er gode, sier han.