Kraftig brann i trehusbebyggelse i Halden

Brannvesenet meldte om brannen i Oscars gate klokken 3.17 natt til mandag, og klokken 4.15 meldte politiet at det var kontroll på brannen i Halden sentrum. Det er omfattende materielle skader i bygget, og tekniske undersøkelser igangsettes mandag morgen.

– Vi evakuerte et helt kvartal, det er adresser på Fisketorget og i Nedre Bankegate i tillegg til adressen der det brant i. Det er ingen melding om personskade. Det var full brann da brannvesenet kom til stedet, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB.

Torstein Bøe / NTB scanpix

De evakuerte beboerne ble innlosjert på hotell i byen, men i 5-tiden fikk beboerne fra Nedre Bankegate lov å flytte hjem igjen, melder politiet på Twitter.

Evakuerte fra adresser tilhørende Nedre Bankegate kan flytte hjem igjen — Politiet Østfold OPS (@PolitiOstfldOPS) May 15, 2017

Tidligere på natten, litt etter klokken 2, begynte politiet å få inn mange meldinger fra folk som hadde våknet av et kraftig smell. Siden de bodde spredt utover et stort område i Halden, satte politiet inn seks patruljer pluss ambulanser og brannvesen i søket for å finne ut hvor smellet kom fra. Kort tid etter meldte brannvesenet om brannen i Oscarsgate.

–Vi kan ikke utelukke at det er en sammenheng mellom det eksplosjonsartede smellet som ble hørt og brannen, sier Marstad.