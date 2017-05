Mann skutt i Tydal – en pågrepet

En mann i 60-årene ble skutt i magen med en rifle, men han skal ikke være livstruende skadd. Mannen er innlagt på St. Olavs hospital i Trondheim.

Skytingen ble meldt inn til politiet noe over klokka 18. Over sju timer senere meldte politiet at de hadde kontroll på alle de impliserte partene i saken.

– Omstendighetene rundt hendelsen er uavklart, men det er klart at mannen ikke har gjort dette selv, sa operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt til NTB mandag kveld.

Politiet har tatt hånd om snøscooteren den pågrepne mannen kjørte vekk med. De har også kontroll på de to vitnene som skal ha sett skyteepisoden.

– De er under transport til politihuset og har fortsatt status som vitner. Etter hvert som etterforskningen skrider fram, kan statusen til de involverte endre seg, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Store politistyrker ble satt inn i søket etter mannen mandag kveld og natt til tirsdag og et politihelikopter fra Oslo deltok i letingen.

Helsepersonell tok seg inn til stedet med snøscooter og var framme ved 20-tiden.

– Dette har skjedd ved ei hytte langt til fjells. Det var vitner som meldte fra til AMK, sa Kimo mandag kveld.

Området der skytingen fant sted ligger en halvtimes tur med snøscooter fra nærmeste bilvei.