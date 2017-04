Søndag formiddag var det to ting folk på Grønland var opptatt av: Mannen som ble stanset med en mulig bombe midt i nabolaget lørdag kveld. Og at det skjedde dagen etter terrorangrepet i Stockholm.

– Det er jo skikkelig skummelt når du begynner å tenke på hvor alvorlig det kanskje er, sier Hege Jensen, tilbake på uteserveringen på Calles bar, der hun sammen med resten av gjestene ble evakuert litt etter klokken 23 lørdag kveld.

Les om hendelsen: Ung mann siktet etter funn av bombelignende gjenstand.

I likhet med mange andre Aftenposten snakket med, så hun ingen ting av hva som foregikk bak politiets sperringer.

Er du trygg?

Det gjorde derimot Alfredo de los Reyes. 36 åringen er opprinnelig fra Chicago, men har bodd på Grønland i to år.

Fra leiligheten ser han rett ned på broen der hele bombeaksjonen foregikk.

Lørdag kveld skulle miljøarbeideren slappe av hjemme, mens kona Margrethe var på jobb.

Ved 23-tiden fikk han en sms fra henne der hun ville vite om han var trygg. Hun hadde lest på nett at det var en mulig bombe på Grønland.

– Jeg gikk bort til vinduet, og så rett ned på det avsperrede området, forteller han.

Signe Dons

På broen var det en yrende aktivitet med to brannbiler, politibiler, ambulanse, en svart armert bombebil og mannskaper som iførte seg full bombedrakt

– Da skjønte jeg at mer kunne skje og ble litt urolig. Jeg så jo at politiet ba folk på gaten å forlate området, sier de los Reyes, som begynte å lure på om også han burde forlate leiligheten, i det minste flytte seg fra vinduet.

Ikke overrasket

Så hørte han et kraftig drønn. Lyden av en eksplosjon.

– Fra Chicaco er jeg vant til lyden av både skudd og sirener, men å høre noe slikt her i Oslo er veldig uvant, sier han.

Hverken han eller kona er spesielt overrasket at en slik hendelse skjer nettopp på Grønland.

– Vi vet jo at dette er et område med svært mange immigranter. Vi føler oss trygge på en måte. Men vi merker en mer spent stemning enn andre steder, sier Margrethe de los Reyes, som er godt kjent med oppgjør mellom ulike etniske grupper i nærområdet.

Måtte evakuere baren

Signe Dons

Også bartender på Calles bar, Jan Victor Diaz Brattsti, fikk en spesiell kveld på jobb i går. Ved 22.30-tiden fikk gjestene på uteserveringen beskjed av politiet om å trekke inn i baren.

– Så så vi at hele området utenfor ble sperret av. En halv time senere var beskjeden at det ikke var trygt å være her. Da var det bare å stenge og gå, forteller han og innrømmer at han «kjente det i brystkassa» da han måtte få ut gjestene fordi det var for farlig å bli værende.

– Det er klart at det er veldig spesielt at noe slikt skjer dagen etter Stockholm. Men, som du ser, vi er tilbake nå, sier han.

Følg PSTs pressekonferanse direkte på Ap.no frfa klokken 17.00