Politiet: Lyngbrannen i Nord-Trøndelag er under kontroll

Det betyr at det ikke lenger er fare for at folk og bebyggelse skal bli rammet, opplyser politiets innsatsleder på stedet, Frithjof Pedersen, til NRK.

Samtidig forteller han at tilgangen på mannskap og drivstoff til slukningshelikoptrene, som han beskriver som svært viktige i arbeidet med å få kontroll på brannen, gjør det mulig å slukke hele natten dersom det er lys til det.

Hvor lang tid det tar før den omfattende brannen blir helt slukket, har de imidlertid ikke noe anslag på.

– Det er torv og lyng som brenner, og selv om det ikke er noen flammer, så kan det ligge glo der. Kommer det et vindpust så kan det ta seg opp litt. Derfor vil det være folk utover hele natta, sier Pedersen til rikskringkasteren.

Omfattende

På det meste deltok tre brannhelikoptre og nærmere 100 personer i arbeidet med å slukke lyngbrannen i Nærøy i Nord-Trøndelag.

I tillegg til brannmannskapene deltar også folk fra Sivilforsvaret i det omfattende slukningsarbeidet, opplyser Morten Brøndbo ved Nord-Trøndelag 110-sentral til NTB ved 20-tiden.

Flere av dem som har arbeidet med slukking siden klokken 10 mandag formiddag, måtte byttes ut etter hvert.

Tykk røyk fra store områder

Tidlig mandag fryktet politiet at brannen skulle spre seg vestover i retning av tettstedet Ottersøy. De vurderte å evakuere seks boliger, men ingen befant seg i bygningene.

Ved 16.30-tiden slo Nærøy kommune fast at heller ikke andre hus i området måtte evakueres. De skriver imidlertid på sine nettsider at de opprettholder beredskap dersom evakuering kan bli aktuelt på et senere tidspunkt.

Svært tørr vegetasjon

Det bratte kystlandskapet er dekket av lyng, krattskog og annen vegetasjon som var svært tørr etter mange dager uten nedbør. Det gjorde at flammene spredde seg raskt etter at brannen brøt ut ved Holandsli mandag morgen.

Brannvesenet advarer generelt mot bruk av åpen ild i hele Trøndelag fordi det er så tørt. Regn ventes ifølge meteorologene ikke før nærmere 20-tiden tirsdag kveld.