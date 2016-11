– Regjeringen må være et forbilde mot hatytringer

Forskeren ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo var til stede da statsminister Erna Solberg (H), barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) presenterte strategien mandag.

– Det er veldig positivt at regjeringen åpenbart prioriterer dette veldig høyt. De har nå lagt listen så høyt at det har skapt en stor fallhøyde hvis de ikke leverer på disse målene, sier Kierulf til NTB, som mener det er mange gode tiltak i strategien.

Men først mener hun at regjeringen må feie for egen dør.

– Det hadde vært fint hvis hele regjeringen kunne følge opp dette med å lage en god ytringskultur og vise at voksne er gode forbilder for hvordan debatten i det offentlige rom bør foregå, sier juristen.

Hun mener enkelte statsråder kommer med utspill som er lite egnet til å skape saklig og god debatt, men heller skaper splittelse.

– Lufting

Det er også tidligere blitt hevdet at enkelte regjeringsmedlemmer er med på å lage et tøffere debattklima som åpner døra for mer hatefulle og ekstreme ytringer, særlig mot innvandrere og flyktninger. Det er ikke Erna Solberg enig i.

– De synspunktene har vært der uavhengig av hva statsråder har måttet mene om disse tingene, sier Solberg, som også åpner for at det er bra at det er muligheter for å «lufte» synspunkter som det tidligere er blitt lagt lokk på – og få svar i den offentlig debatten.

Men også statsministeren syns at det er blitt tøffere i debattene enn før.

– Jeg syns jeg ser flere ytringer som er på grensen enn for få år siden, sa hun i sitt innlegg og viste ikke bare til innvandring. Også ulvesaken og barnevern er temaer som vekker sterke følelser.

Statsministeren sier innsatsen mot hatprat og politiets arbeid mot straffbare ytringer må trappes opp.

Skader ytringsfriheten

Strategien skal gjøre arbeidet mot de ekstreme ytringene mer systematisk, forklarer statsministeren.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) har samordningsansvar for strategien. Hun er spesielt opptatt av holdningsarbeid blant barn og unge.

– Vi trenger flere unge stemmer, og vi vet at hvis de opplever hatefulle ytringer, så trekker de seg tilbake, og da har vi svekket ytringsfriheten vi alle er så glad i, sier hun til NTB.

Den unge bloggeren Nancy Herz kunne fortelle at det ofte er godt voksne som er de verste, enten anonymt på nettet eller ved å skjelle ut ungdom av utenlandsk opprinnelse på trikken.

TV-kjendisen Leo Ajkic forteller at det kommer hatske utfall i kommentarfeltene «hver gang han er i mediene».

– Det er irrelevante kommentarer som har med bakgrunnen min å gjøre, sier han til NTB og nevner eksempler som at han omtales som «skitten utlending».

– Det går mer inn på foreldrene mine. Jeg leser det ikke.

Ajkic, som opprinnelig kommer fra Bosnia, sier han frykter at økt hat, spesielt mot muslimer, kan føre til vold.

– Det er mye i mediene som tyder på at det er noen der ute som skaper skiller, lager fellesskap i form av å ha en felles fiende, sier han. (©NTB)