– Skal vi ta’n? Så stakk jeg ham med kniv, forklarte 36 år gammel drapstiltalt.

Den 36 år gamle mannen som sammen med sin ekskjæreste og hennes sønn på 20 år er tiltalt for drapet på Bakken, forklarte i Gjøvik tingrett i dag detaljert hva som skjedde sent denne fredag kveld 2. september i fjor.

Under en biltur ble Bakken knivstukket, påtent med bensin og etterlatt i en grøftekant i et øde skogsområde i Veståsen i Søndre Land kommune.

– Han ble sint på oss og jeg ga tegn om at han skulle legges i bakken, forklarte 36-åringen.

– Er du redd for å dø? Det kan godt skje nå, fortsatte den tiltalte.

– Han nektet for at han hadde begått overgrep. Da han lå nede prøvde vi å stripse ham på hendene, men det ble feil på den ene hånden. Hun brukte kniv for å skjære stripsen løs og stakk ham da i den ene hånden, forklarte 36-åringen om den medtiltalte kvinnen, som da var hans kjæreste. Han fremstilte den dramatiske hendelsen som om det var Nils Olav Bakken som gikk til angrep på de tre, og ikke motsatt, slik tiltalen går ut på.

– Da fikk jeg et veldig sinne

– Synes du det er greit å forgripe seg på små jenter, sa hun mens hun stakk ham. Da fikk jeg et veldig sinne og tok kniven fra henne. Da spurte jeg NN (20-åringen): – Skal vi ta’n, spurte jeg. – Sikkert greit det, svarte han. Da stakk jeg ham en gang øverst på venstre side, så lenger ned på samme side, og så på høyre side. Så snudde jeg ham rundt. NN sparket ham kraftig i tinningen så han ble borte, forklarte 36-åringen.

Han forklarte at de to medtiltalte brukte mobiltelefonene for å få lys under den dramatiske hendelsen i skogen.

Han beskrev deretter hvordan han helte bensin over Bakken, før de to mennene slepte ham til grøftekanten. Han ga kjæresten beskjed om å flytte bilen 10–15 meter og satte så fyr på bensinen.

Flammene slo 7–8 meter opp i luften

– Flash, sa det og flammene sto 7–8 meter opp i luften. Da reiste han seg på kne, og holdt en hånd i bakken. Da kastet jeg restene av bensinen og bensinkannen under magen på ham. Så satte vi oss i bilen og kjørte av sted, forklarte 36-åringen så fort at tingrettsdommer Hanne Rolstad flere ganger måtte be ham snakke saktere om de grufulle detaljene.

– Vi hadde hørt rykter om at han hadde forgrepet seg på en mindreårig jente. Og vi ville høre om det var sant eller bare rykter, forklarte 36-åringen i Gjøvik tingrett mandag.

Fylte og tok med fem liters bensinkanne

På veien hjem til Bakken fylte de tre bensin på bilen og på en grønn fem liters bensinkanne, noe som ble tatt opp på et videokamera på Shell-stasjonen i Dokka sentrum.

Videoopptaket ble et viktig bevis i saken. På filmen sees det tydelig hvordan 36-åringen går ut av bilen, henter bensinkannen i bagasjerommet og fyller den. Samtidig går 20-åringen ut fra førersetet, åpner en bakdør og fikler med det som åpenbart er barnesikringen. Så går han rundt bilen, som blir åpnet innenfra.

– Det tyder på at barnesikringen var av da, og var på da han lukket døren, svarte den tiltalte på aktors spørsmål om hva som skjedde. Påtalemyndigheten mener at det var den medtiltalte 44 år gamle kvinnen som satt i baksetet.

– Hva skulle dere med kannen med bensin, spurte aktor, statsadvokat Thorbjørn Klundseter.

– Den tok jeg med i tilfelle det skulle bli noen vanskeligheter. Og også fordi jeg skulle fylle på en bil jeg skulle se på, men som det ikke ble noe av, forklarte den tiltalte.

– Kjøretur for å snakke ut

Han gikk inn hos Bakken, som han var kamerat med, mens de to andre ventet i bilen utenfor. – Han innrømmet overgrep mot flere jenter. Og han ville bli med på en kjøretur for å snakke ut, forklarte den tiltalte, som satte seg inn i baksetet sammen med Bakken.

Han forklarte at Bakken sov litt og var våken litt mens de spilte musikk i bilen og kjørte omkring i Dokka.

– Han var på turen som en full mann. Kanskje var det av medisiner og stoff han tok før vi kjørte. Han våknet mer, var småredd, satt urolig, skiftet stemme og ble litt skrikende på en måte, sa 36-åringen.

Ifølge tiltalen skjedde drapet ved 01-tiden natt til lørdag 3. september i fjor. Påtalemyndigheten mener at drapet var planlagt mellom de tre, og at det skjedde under særlig skjerpende omstendigheter.

Obduksjonen viser at dødsårsaken var en kombinasjon av brannskader og knivstikk i halsen.

Rettssaken fortsetter med forklaringer fra de to øvrige tiltalte, som begge nekter straffskyld.