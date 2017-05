Solide tall fra Schibsted, økt fortjeneste i VG

Driftsinntektene var 4.000 millioner kroner i årets første kvartal, mot 3.883 millioner kroner i samme periode i 2016.

Resultat før skatt var 669 millioner kroner, mot 665 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet (EBITDA) etter første kvartal endte på 434 millioner kroner, mot 421 millioner kroner i første kvartal i fjor.

VG tjener godt

VGs papiravis er fortsatt i tilnærmet «fritt fall», og hverdagsopplaget er nå på bare 83.351 eksemplarer. Søndagsavisen er nede i 73.300, skriver bransjenettstedet Medier24.

Når den likevel er viktig for VG, så er det fordi papiravisen fortsatt står for over 50 prosent av inntektene til mediehuset.

Disse inntektene faller naturlig nok raskt.

Tjener mer digitalt

Men Schibsteds kvartalsrapport for årets første tre måneder, som ble offentliggjort fredag, vitner om et mediehus som akkurat nå lykkes godt i den digitale transformasjonen:

Mens de papirbaserte inntektene falt med 40 millioner kroner målt mot første kvartal 2016, så økte de digitale med 43 millioner.

VG hadde første kvartal en omsetning på 431 millioner, en økning fra 2016 på 3 millioner.

Og etter fjorårets solide kostnadskutt, betyr det gode resultater: Et driftsresultat (EBITDA) på 88 millioner kroner – hvilket tilsvarer en margin på imponerende 21 prosent.

Både omsetningsvekst og ikke minst marginer på over 20 prosent er det lenge siden norske medier har sett, skriver Medier24.

Fakta: Fakta om Schibsteds resultat Nøkkeltall fra Schibsted ASAs kvartalsregnskap for første kvartal 2017. (Tall fra samme periode 2016 i parentes). * Driftsinntekter: 4.000 millioner kroner (3.883 millioner ) * Driftsresultat: 434 millioner kroner (421 millioner ) * Resultat før skatt: 669 millioner kroner (635 millioner)

Regionavisene leverer også langt bedre enn i fjor

Kvartalsrapporten forteller også at de fire abonnementsavisene i Schibsted leverer langt bedre tall, drevet av kostnadskutt og god utvikling på digitale abonnement.

Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fedrelandsvennen rapporterer samlet, og kan ikke vise til vekst i omsetningen – men hele 14 prosent lavere kostnader gir langt bedre tall.

Av en omsetning på 634 millioner kroner første kvartal, leverer de fire avisene samlet et driftsresultat (EBITDA) på 32 millioner, en margin på 5 prosent. Det er normalt ikke imponerende, men det er langt bedre enn fjoråret hvor resultatet var 4 millioner – og marginen 1 prosent.