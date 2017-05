To barn involvert i badeulykke i Dyreparken

Operasjonsleder John Repstad opplyser til Fædrelandsvennen at luftambulansen er på vei.

Alder og tilstand på de involverte barna er foreløpig ikke kjent.

Konserndirektør i Dyreparken, Per Arnstein Aamot, har fått opplyst at det dreier seg om to separate ulykker.

– Begge ulykkene har skjedd i forbindelse med bading i badelandet. Jeg har fått opplyst at det ble utført førstehjelp på barnet som ble skadet i den første ulykken, da de fikk varsel om den nye hendelsen, sier Aamot.

Politiet ble varslet klokken 14.55 lørdag ettermiddag.