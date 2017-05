To fedre – to døtre – to skjebner

Arild Abelsnes og Harald Hæg var naboer. I mai for ti år siden fikk begge livet snudd på hodet da døtrene deres ble kritisk skadet i to forskjellige trafikkulykker. Det er historien om en far som beholdt – og en som mistet.

Arild Abelsnes husker opptakten til tragedien som har preget familien i ti år. – Det begynte den dagen kjæresten til Linn Cecilie kom hjem med en Nissan Skyline i begynnelsen av mai. Den hadde prøveskilter, sier Arild Abelsnes stille.