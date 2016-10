– Uhyggelig hatprat på statsråders Facebook-sider

Noen av kommentarene har fått ligge ute i ukevis, uten at statsrådene Sylvi Listhaug og Per Sandberg eller deres rådgivere har fjernet dem.

– Det er helt klart hatretorikk. Jeg er overrasket over at sånt blir stående på sentrale politikeres Facebook-sider, det bidrar til å forsterke hat. Jeg synes det er veldig uhyggelig, sier førsteamanuensis Anne Birgitta Nilsen til NTB.

Språkforskeren ga ut boka «Hatprat» for to år siden.

Tvangssterilisering

Skjermdump fra Facebook / NTB scanpix

Her er noe av det som har dukket opp på statsrådenes sider:

Må det en borgerkrig til før politikerne forstår? spør en av Listhaugs følgere. Statsråden er i et Dagblad- intervju urolig for at Afrikas befolkningsvekst og Midtøsten-uro skal øke presset mot Norge. Følgeren skriver at hun er villig til «å gjøre det som må til».

Hele den afrikanske befolkningen er «fødemaskiner» og bør tvangssteriliseres, mener en mann.

«Man vet aldri hvor man har disse jævla apekattene de er jo vant til å hoppe fra træ til træ nei gi dem en banan», kommenteres en av Per Sandbergs Facebook-oppdateringer.

Etter en Sandberg-post om bilavgiftene antyder en mann at han kan komme til å kjøre ned Venstre-leder Trine Skei Grande – omtalt som «grandiosaen» – om hun dukker opp foran bilen hans. Men bare nesten, understrekes det.

– Har et ansvar

Statsrådene har ikke imøtegått de omtalte kommentarene på sine Facebook-sider.

– Listhaug og Sandberg burde ha fjernet disse kommentarene. De har et ansvar for sine Facebook-sider. Når folk oppfordrer til vold eller dehumaniserer andre mennesker, kan det i hvert fall ikke bli stående uimotsagt, sier Nilsen.

Hun påpeker at statsrådene er forbilder for mange, og at mange vil tenke at den type uttalelser er greit, når de blir stående på deres Facebook-sider.

– Dobbeltmoralsk

Stortingsrepresentant Fredric Bjørdal (Ap) gjorde NTB oppmerksom på kommentarene på statsrådenes Facebook-sider. Han mener statsminister Erna Solberg (H) burde ta grep og viser til at Solberg skal delta på en konferanse om hatprat på fredag.

– Det er dobbeltmoralsk. Jeg synes Solberg burde slutte å opptre som moralsk veileder for alle andre og først ta ansvar for å rydde i egne rekker, sier Bjørdal.

Han mener ikke kommentarene nødvendigvis bør slettes, men at statsministeren og statsrådene må ta til motmæle.

– Tar avstand

Listhaug skriver i en epost til NTB at hun tar avstand fra slike kommentarer.

– Vi gjør vårt beste for å slette kommentarer og si klart og tydelig ifra til de som går over grensen, sier Listhaug, som opplyser at det er et «et voldsomt trøkk» på Facebook-siden.

– På noen innlegg kommer det over tusen kommentarer, og da har vi rett og slett ikke kapasitet til å sitte 24/7 for å følge med. Vi gjør så godt vi kan. For oss er det viktig at folk står selv ansvarlig for det de legger ut, sier Listhaug.

Skjermdump fra Facebook / NTB scanpix

Solberg ønsker ikke selv å kommentere saken overfor NTB, men henviser til Listhaugs uttalelser.

Listhaugs rådgiver Espen Teigen opplyser at kommentarene som er nevnt i denne artikkelen, nå er slettet fra hennes side.

Fredrik Varfjell, NTB scanpix

– Jeg tar fullstendig avstand fra ytringer og kommentarer som trakasserer, mobber og hetser andre. Denne henstillingen står på min side på Facebook, lyder Sandbergs kommentar.