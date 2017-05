– Vet ikke hvor mye E. coli som ble funnet i kyllingkjøttet

Rema 1000s egne kontrollrutiner avdekket sent torsdag kveld funn av E. coli i kyllingprodukter fra deres slakteri Norsk Kylling på Støren i Sør-Trøndelag.

Butikkjeden har nå frosset salget av produktene og ber kunder, som kjøpte produktene i begynnelsen av mai, om å kaste maten.

– Vi vil være på den sikre siden og går bredt ut for å sikre oss at kundene våre får denne informasjonen, sier kvalitetssjef i Rema 1000, Martina Rabsch, i en pressemelding natt til fredag.

Disse produktene merket Solvinge og Prima, produsert av Norsk Kylling er trukket tilbake:

Kyllingkjøttdeig

Kyllingfilet (hel, skivet og strimlet)

Craig`s magic dust

Craig`s garlic BBQ

Kyllinglår 2 kg (fryst)

Kyllingvinger 2kg (fryst)

Kylling rå i pose (fryst)

Kyllinglårfilet

Kunder som har kjøpt produktene i perioden fra 4.–10. mai i år bes om å kaste varen. Kunden vil få pengene tilbake, lover Rema 1000.

Kommunikasjonssjef Cathrine Fossum i Rema 1000 kunne fredag formiddag ikke gi flere detaljer om funnene:

–Vi vet ikke omfanget ennå, vi venter svar på flere prøver, sier hun til NRK.

Møte med Mattilsynet

Mattilsynet er varslet om E. coli-funnet – og skal møte ledelsen ved Norsk kylling i løpet av fredag.

Jostein Dragset, seniorrådgiver i Mattilsynet i Midt-Norge opplyser at heller ikke de vet omfanget av funnet, men antar at det ikke er dramatisk.

De mest alvorlige, sykdomsfremmende E. coli-bakteriene stort sett er knyttet til drøvtyggende storfe og sau.

– Det er sjelden at sykdomsfremkallende E. coli-utbrudd er satt i sammenheng med fjærkrekjøtt. Normalt er det sjelden at bakterien er sykdomsfremkallende. E. coli finnes i tarmen på alle dyr, og slakt uten å få noe E. coli-smitte er håpløst. Her er det nok en prøve som har vist at det har vært verdier over den grensen som virksomheten har satt selv, sier han.

Hygiene og varme

Mattilsynet minner om at E. coli-bakterien forsvinner ved varmebehandling og at smitte hindres av god kjøkkenhygiene.

– Vår lokalavdeling skal ha møte med slakteriet nå. Men vi har ikke holdepunkter for å si at dette er dramatisk. Vi oppfordrer likevel forbrukerne til å følge rådene fra produsenten om å ikke bruke denne kyllingen, sier Dragset.

Var verstingslakteri

Norsk Kylling på Støren har tidligere vært i søkelyset for brudd på regler knyttet til dyrevelferd, mattrygghet, forurensing og arbeidsforhold. I 2008 måtte Mattilsynet true med dagsmulkter på 10.000 kroner for bruk av ulovlige avlivingsmetoder.

Men etter at Rema-kjeden kjøpte slakteriet i 2012, har Mattilsynet hatt lite å utsette på kyllingprodusenten.

– Tilliten til virksomheten er god, og det har vært få episoder. Dette eksempelet viser nettopp at de tar dette alvorlig, sier Jostein Dragset.