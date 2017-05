– Vi satt og spiste lunsj. Så ble en mann skutt rett foran oss

– Jeg trodde vi var vitne til en filminnspilling, sier en rystet Anita Strand.

De to kvinnene har fortalt hva de opplevde i de dramatiske minuttene der en mann ble skutt av politiet til Stavanger Aftenblad.

Kvinnene var i et følge på fire voksne og to barn på 6 og 16 år som spiste lunsj i solsteiken på ett av bordene utenfor restauranten Sting.

Sting har hovedinngang like ved Valbergtårnet. De seks lunsj-gjestene hadde orkesterplass til dramaet som utspant seg rett foran øynene deres.

Så mann med noe blankt i hånden

Øyen forteller at de hadde sittet en times tid og spist i den varme sola.

– Så kom en sortkledd mann med en sort hatt gående opp bakken til høyre for der vi satt. Han ropte noen uforståelige ord både på engelsk og norsk, og vi så at han hadde en blank gjenstand i den ene hånden.

Han gikk rundt hjørnet og ned bakken fra Valbergtårnet, sier Øyen.

Gaten heter Valberget, og mannen hadde da ryggen mot Valbergtårnet.

– Like etter kom han opp igjen, og gikk mot tårnet, og ut på gressplenen.

Anders Minge

Mye politi kom raskt til stedet

Flere politifolk hadde kommet til fra flere retninger.

Innsatsleder Hanne Nybø Andresen ved Sør-Vest politidistrikt har fortalt til Stavanger Aftenblad at det var flere politipatruljer som lette etter mannen. Det var kommet inn flere meldinger om at en mann i tilsynelatende ustabil tilstand gikk rundt i sentrum med en våpenlignende gjenstand.

Meldingene til politiet om mannen kom inn ved 15.20-tiden lørdag. Meldingene gikk ut på at mannen oppførte seg truende.

Politiet hadde bevæpnet seg på grunn av innholdet i meldingene som kom inn, og var like i nærheten da de to kvinnene Audhild Øyen og Anita Strand fikk øye på mannen.

Gikk mot politiet med øks

Innsatslederen sier at mannen gikk mot politiet med den våpenlignende gjenstanden, som viste seg å være en øks. Det oppsto en konfrontasjon, og mannen ble skutt i leggen av politiet.

Audhild Øyen peker mot stedet der skuddet ble avfyrt fra. Hun sitter fortsatt ved bordet der hun spiste lunsj for mindre enn en time siden.

To politimenn sto 30 meter fra der følget på seks spiste lunsj. Mannen gikk mot politiet med den blanke gjenstanden i hånden.

– Så hørte vi skudd og mannen skrek og falt.

Satt 15–20 meter unna

Dette var mellom 15 og 20 meter fra der kvinnene satt og spiste. Mannen ble raskt overmannet og bandasjert, forteller de to kvinnene. To ambulanser kom raskt til stedet.

Stavanger Universitetssykehus opplyste i en pressemelding litt etter klokken 18 lørdag at mannen er alvorlig skadet, men at tilstanden er stabil.

Anita Strand sier hun trodde de var vitne til en filminnspilling.

– Det var flere som var i konfirmasjonsselskap i nærheten, og det var mange bunadskledde utenfor Valbergtårnet. Både voksne og barn så det som skjedde, også seksåringen som var med oss.

Ikke tid til å bli redd

Det var mellom 15 og 20 politifolk i området i løpet av kort tid.

Øyen sier at alt skjedde så raskt at de ikke fikk tid til å bli redde før det hele var over.

Hun berømmer politiet for rask, rolig og profesjonell opptreden.

Følte seg trygge

– Vi så at politiet hadde kontroll på situasjonen, og følte oss trygge, selv om vi satt like ved, sier de to kvinnene.

Anita Strand legger likevel ikke skjul på at hun er rystet over den dramatiske oppelvelsen under lørdagens lunsj.