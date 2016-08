1.166 har mistet lappen for råkjøring i sommer

Ifølge VG har Utrykningspolitiet (UP) registrert 14.584 fartslovbrudd i løpet av de to sommermånedene, og da er ikke tallene for fotoboksene tatt med. Tallet innebærer en økning på fem prosent fra i fjor.

1.166 sjåfører ble fratatt førerkortet i perioden, en økning på fire prosent.

I forbindelse med skolestart kjører politiet ekstra kontroller nær skoler.

– Vi prioriterer områder nær skoler og er mye ute på landeveiene i forbindelse med skolestart. Og det er en god del fartslovbrudd og ulovlig bruk av mobil. På Vestlandet stoppet vi en ruset bilfører som skulle hente et barn på skolen. Men hovedinntrykket har vært bra, sier UP-sjef Runar Karlsen om kontrollene rundt skolestart.

33 prosent flere er tatt for ruskjøring i juni og juli i år enn i samme periode i fjor. UP forklarer dette med bedre metoder gjennom de nye spyttprøvene.

380 personer ble tatt for å kjøre i ruspåvirket tilstand i perioden. (©NTB)