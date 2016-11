140 fortsatt evakuert etter uværet på Svalbard

Deler av hundegården like utenfor sentrum av Longyearbyen ble ødelagt av et jordras natt til tirsdag, men ellers er det ikke meldt om flere ødeleggelser, melder Sysselmannen på Svalbard tirsdag formiddag. Det voldsomme uværet med store mengder regn utløste flere mindre skred på vestsiden av Spitsbergen.

– Vi arbeider nå med å få oversikt over situasjonen, blant annet med helikopterbefaring med folk fra Sysselmannen, Longyearbyen lokalstyre og skredekspert. Det er ventet mer nedbør og stigende temperaturer mot natten. Vi vil ha et nytt møte med Longyearbyen lokalstyre og NVE klokka 13. Vi vil da sammen vurdere situasjonen og behovet for videre evakuering, sier sysselmann Kjerstin Askholt tirsdag formiddag.

Torgeir Prytz / NTB scanpix

140 personer, deriblant 86 studenter, var fortsatt evakuert tirsdag formiddag.

Uværet var varslet i god tid på forhånd, og beboerne i de mest utsatte områdene ble evakuert på grunn av faren for flom og ras. På grunn av uvanlig mild temperatur for årstiden har den kraftige nedbøren kommet som regn og ikke snø.