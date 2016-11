140 fremdeles evakuert på Svalbard, men uværet har roet seg

Store mengder regn og kraftig vind preget natten på Svalbard. Uværet var varslet i god tid på forhånd, og beboerne i de mest utsatte områdene ble evakuert på grunn av faren for flom og ras.

På grunn av uvanlig mild temperatur for årstiden har den kraftige nedbøren kommet som regn og ikke snø.

– Natten har vært våt og med ganske mye vind, omtrent som værmeldingen har vært. Det vi er glade for er at det ikke har vært noen hendelser som har skapt problemer verken for oss eller beboerne i Longyearbyen, sier overbetjent Ole Jacob Malmo hos Sysselmannen til NRK.

140 beboere, deriblant 86 studenter ble evakuert mandag. Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre skal ha et nytt møte med NVE kl. 09.30 i morgen for å vurdere situasjonen.