15- og 13-åring kjørte ni mil i stjålet bil

Guttene forklarte til politiet at bilen var åpen, og nøklene lå i bilen, som sto utenfor et firma.

– De har stukket av hjemmefra og ble påtruffet i Trondheim av politiet rundt 23.30. Foreldrene hadde forsøkt å finne guttene etter at de forsvant og klarte å lokalisere dem i Trondheim. Vi reiste deretter til stedet, og holder på med oppdraget nå, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Astrid Metlid til Dagbladet. Den ulovlige bilturen endte i bydelen Heimdal, rundt ni mil fra startstedet.

– Det er for så vidt bra at det går bra. De er litt i yngste laget for det her, sier Metlid og legger til at saken blir fulgt opp fra politiets side. Operasjonslederen kommer også med en nyttig påminnelse til bileiere:

– Det er ikke så smart å gå fra bilen med nøklene i.

