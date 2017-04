15-åring funnet død på gutterommet i Oslo – hadde tatt syntetisk dop

Saken etterforskes av politiet. Dødsårsaken antas å være forgiftning ved inntak av karfentanil.

– Det ble beslaglagt et stoff på rommet hans som etter analyse viste seg å være karfentanil. Vi antar stoffet er bestilt via det «mørke nettet». Vi jobber videre for å finne ut på hvilken måte gutten har fått tak i stoffet, sier lederen av voldsavsnittet i Oslo politidistrikt, Stein Olav Bredli.

Han sier at det er første gang stoffet er funnet i Norge, og at det ikke er grunnlag for å si at det er i omløp i markedet.

– Stoffet er ekstremt sterkt, og vi advarer alle mot å bruke det eller stoff de ikke vet hva er, sier Bredli.

Dødelig i små doser

Karfentanil som ble beslaglagt i forbindelse med dødsfallet i Oslo, lå i en liten plast lynlåspose som var merket C-50 med tusj. Posen inneholdt noen få milligram pulver.

Karfentanil er et ekstremt potent opioid og er dødelig i svært små doser og ved berøring. Stoffet tilhører gruppen fentanyler og anslås å være 10.000 ganger sterkere enn morfin.

Overlege Knut Erik Hovda ved akuttmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus tror ikke folk er klar over styrken til karfentanil.

Kripos

– Jeg tror det dreier seg om en mangel på kunnskap. Når man er ute etter rusmidler og ønsker å prøve noe nytt og sterkere, søker man ofte rusmidler fra mange type kilder, uten at man kjenner omfanget av, eller styrken til stoffet, sier han til NRK Dagsnytt.

Første beslag i Norge

Dette er første gang det er gjort beslag av karfentanil i Norge. Det bekrefter Ole Røed Bilgrei, forsker ved avdelingen for rusmiddelbruk ved Folkehelseinstituttet. Der har nemlig forskerne et tidlig varslingssystem der de registrerer alle funn av nye psykoaktive stoffer som blir funnet i Norge.

– Dette er i og for seg et gammelt stoff, og ble så vidt jeg vet syntetisert på 70-tallet, men dette er første gang vi ser noe til det i Norge, sier Bilgrei til NTB.

– Det har vært knyttet overdoser hos mennesker med bruken av disse stoffene i Øst-Europa, som Latvia, Estland og Russland, men også i USA, der det ble funnet utblandet i heroin, sier han.

Hundre ganger sterkere enn Prince-overdosen

Popstjernen Prince døde av en overdose fentanyl i april i fjor, og stoffet som nå er funnet etter dødsfallet i Oslo er ett hundre ganger sterkere.

Stoffet har ført til hundrevis av overdosedødsfall i andre land. I Vancouver i Canada, en by på Oslos størrelse med 600 000 innbyggere, døde 159 mennesker etter bruk av karfentanil i fjor. Bare på en natt døde ni mennesker av overdose. Politiet i byen advarer om at en dose på størrelse med et saltkorn kan være dødelig, skriver CBCnews, British Columbia.

Det føderale amerikanske narkotikapolitiet DEA sendte i september i fjor ut en sterk advarsel mot det ekstremt sterke stoffet, etter flere dødsfall.

Hvitt og melisaktig

Stoffet som ble funnet var hvitt og melisaktig, men det kan også være blandet i annen form og konsisten. Det brukes vanligvis til behandling av større dyr, og har vært brukt som narkosemiddel for elefanter.

Oslo-politiet advarer mot all bruk av og kontakt med fentanyler, og gir disse råd til dem som skulle finne stoff:

ikke åpne eventuelle poser

unngå hudkontakt

ikke lukt på eller pust inn stoffet

Ved forgiftning blir man desorientert og raskt sløv, og slutter å puste. Pupillene blir små, og huden klam.

– Ved mistanke om inntak må man kontakte ambulanse/sykehus umiddelbart, for rask og livreddende behandling, skriver Oslo politidistrikt i pressemeldingen.

Det er mulig å overleve om man blir eksponert for stoffet. Motgiften er den samme som brukes ved overdoser av blant annet heroin og morfin, så ambulansepersonell har den tilgjengelig.

Smugles trolig til Norge

Kripos opplyser at de siden 1. januar 2016 har registrert fire beslag av fentanyl, ett beslag av acetylfentanyl, tre beslag av furanylfentanyl, og ett av karfentanil.

Det er bekreftet minst to dødsfall knyttet til de to sistnevnte stoffene.

– Det er grunn til å tro at fentanyl-preparater i ulike varianter smugles inn til Norge med post, skriver Kripos i en pressemelding.