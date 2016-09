150 tog innstilt fredag

Også fredag er rundt 150 togavganger innstilt som følge av lokførerstreiken.

Torsdag morgen gikk 71 lokførere, de fleste av dem i Oslo, Lillestrøm og Ski ut i streik etter at det ikke ble enighet i meglingen om årets oppgjør.

Streiken rammer først og fremst lokaltogene inn til Oslo og det blir ikke satt opp buss for tog. De reisende må finne alternativ transport selv. Fredag fikk dette konsekvenser for alternativene og Ruter opplyste om forsinkelser på flere bussavganger i Oslo og Akershus.

Flytoget er ikke rammet.

– Det medfører trengsel på togene og uforutsigbarhet for kundene våre. Rådet er å komme godt forberedt på stasjonen. Sjekk NSB-appen eller nettsidene våre, sier presseansvarlig Håkon Myhre i NSB.

Disse linjene blir rammet:

Linje L1 Spikkestad–Lillestrøm, Lillestrøm–Spikkestad

Spikkestad–Lillestrøm, Lillestrøm–Spikkestad Linje L2 Stabekk–Ski, Ski – Stabekk

Stabekk–Ski, Ski – Stabekk Linje L12 Kongsberg–Eidsvoll, Eidsvoll – Kongsberg

Kongsberg–Eidsvoll, Eidsvoll – Kongsberg Linje L13 Drammen–Dal, Dal–Drammen

Drammen–Dal, Dal–Drammen Linje L14 Asker–Kongsvinger, Kongsvinger – Asker

Asker–Kongsvinger, Kongsvinger – Asker Linje L21 Stabekk–Moss, Moss – Stabekk

Stabekk–Moss, Moss – Stabekk Linje L22 Skøyen–Mysen (Rakkestad), (Rakkestad) Mysen – Skøyen

Skøyen–Mysen (Rakkestad), (Rakkestad) Mysen – Skøyen NSB Regiontog Oslo S – Stavanger

Informasjonen også bli lagt ut i apper og i NSBs reiseplanlegger og både NSB og Ruter anbefaler at alle sjekker reiseruten før de setter kursen for stasjonen.

– Et godt råd er å se på appen hvilke tog som er innstilt. Hvis det går lang tid mellom at tog går på enkelte linjer kan det bli stor ansamling av folk som vil ta det neste toget som kommer, råder Myhre i NSB.

Han opplyser at de linjene som nå rammes, er også linjene som vil bli rammet i den tiden streiken vedvarer.

– Det er naturlig fordi lokførerne som er tatt ut i streik er fra Lillestrøm og Ski. Dette er derfor deres arbeidssted og utgangspunkt for jobb, sier han.

Bilen et alternativ for mange

Til tross for togstreik, kunne Veitrafikksentralen torsdag melde om at det ikke var kaos på innfartsårene til Oslo totalt sett, men at køene startet litt tidligere og varte litt lengre.

Hvis du vurderer å kjøre bil til og fra jobb, kan du sjekke biltrafikken i og rundt Oslo på kartet under.

Reisegarantien gjelder likevel

Torsdag informerte NSB om at reisegarantien ikke gjaldt. Fredag morgen har de snudd, og informerer Aftenposten om at vanlige refusjonsregler gjelder, inkludert reisegarantien.

– Hvis det er forsinkelser med oer 30 minutter, så blir du erstattet på lokaltoget. Streik som force majeure ikke skal ha noen betydning på dette, sier Myhre i NSB.

Det vil si at dersom du blir forsinket med mer enn 30 minutter på et tog som er rammet av streiken, kan du søke om erstatning på vanlig måte hos NSB

– Vi ønsker ikke at denne streiken skal gå ut over kundene våre mer enn nødvendig, sier Myhre til Aftenposten fredag morgen.

Foreløpig har de ikke fått inn særlig mange søknader. Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å søke om refusjon.

Bergen, Kristiansand og Trondheim rammes også

Også lokførere i Bergen, Kristiansand og Trondheim er tatt ut i streik, men bare med én lokfører i hvert område, noe som ikke gir samme konsekvenser som på Østlandet.

