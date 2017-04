16 år gammel jente dømt for å ha filmet og spredt sexvideo på Snapchat

Sandefjord tingrett har avsagt en dom som understreker at filming og spredning av sexbilder og film av andre ungdommer i sosiale medier, er krenkende og straffbart, selv om det skal være vanlig i enkelte ungdomsmiljøer. Det finnes lite rettspraksis på området i Norge.

Det var på en privatfest i Sandefjord i desember i fjor at 16-åringen filmet to 17 år gamle ungdommer hadde trukket seg tilbake på et soverom for å ha intim kontakt.

Sammen med noen venner gikk 16-åringen inn på soverommet. Med mobiltelefonen filmet hun de to i aktivitet i sengen. Filmsnutten på tre sekunder ble deretter lagt ut på Snapchat slik at 210 kontakter kunne se den. 16-åringen sendte også filmen via Messenger til to venner som ikke kunne se filmen på Snapchat.

Filmen lå ute i to timer

Etter to timer ble 16-åringen kontaktet av ungdommene som var filmet. De ba henne om å slette filmen, noe hun gjorde med én gang. Men i de to timene filmen lå ute på Snapchats «My Story» ble det tatt flere skjermbilder som ble spredt til flere grupper på Facebook, blant annet på en «russechat» for elever på videregående skole.

Påtalemyndigheten tok ut tiltale mot den 16 år gamle jenta for å ha produsert fremstilling som seksualiserer barn under 18 år og for å ha gjort filmen tilgjengelig for andre. 16-åringen ble også tiltalt for skremmende og plagsom opptreden og for å ha krenket en annens fred, ved at hun gjorde filmopptaket av de to.

Ba om unnskyldning

I retten erkjente 16-åringen straffskyld, hun ba de to ungdommene hun hadde filmet om unnskyldning og sa at hun angret og ikke hadde tenkt over konsekvensene.

Sexsjikane på Instragram førte til opptøyer i Gøteborg - to jenter ble dømt

Fakta: Straffebestemmelsene 16-åringen ble dømt etter: § 311. Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som a)produserer fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn. § 266. Hensynsløs atferd Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

Den 17 år gamle jenta som ble filmet, forklarte i retten at saken har vært en stor belastning for henne og at hele skolen snakket om filmen.

På skolen gikk det rykter om at hun anmeldte saken for å få erstatning, at hun hadde løyet for politiet og mange mente at det var hun som gjorde noe galt ved å anmelde forholdet.

Hun var ogå bekymret for at filmen eller skjermbilder av filmen ligger på nettet, uten at hun har noen kontroll på hvem som kan se det.

Göteborg-politiet; dom for sexsjikane på nettet vil være en vekker for ungdom.

Ikke uvanlig at bilder blir delt

Både den tiltalte, de to fornærmede og flere vitner forklarte at det ikke er uvanlig at bilder av medelever som har sex eller «roter» blir delt på sosiale medier.

– Dette er imidlertid ikke formildende slik retten ser det. Selv om det kan tyde på at slik deling kan anses som normalt i ungdomsmiljøet er det fullt ut like straffverdig og krenkende, skriver tingretten i sin dom.

Må møte i forliksrådet

Som betingelse for at straffen blir gjort betinget, må den domfelte 16-åringen møte de fornærmede ungdommene i forliksrådet. Hun må også betale den 17 år gamle jenta 5000 i oppreisning, for den belastning og det ubehag hun ble utsatt for.

– Jeg er glad tingretten ser alvoret i denne type saker, som får store konsekvenser for de fornærmede. All erfaring viser at bilder og filmer som blir spredt på nettet ikke blir borte, men lever videre, sier aktor i saken, politiadvokat Torunn Hallenstvedt Siqveland.

Politiadvokaten håper dommen blir en vekker til andre ungdommer, slik at de skjønner at filming av andre og spredning på nettet ikke er en uskyldig fleip, men at det kan være svært krenkende og straffbart.

Risikerer tre års fengsel for å dele sexfilm av mindreårige. Dette er seksuelle overgrep, sier Kripos.

– En grundig dom

Advokat Johan Gran er forsvarer for 16-åringen som nå er dømt.

– Det er en grundig dom. Og den er god for min klient på den måten at de formildende omstendighetene er godt ivaretatt for henne. Hun er glad for at dette nå er over, og hun ønsker ikke å anke dommen. Hun ser også frem til å møte i konflktrådet, slik at hun kan få skværet opp med de involverte. Hun ba om unnskyldning i retten, men de kan da få snakket ordentlig sammen, sier advokat Gran.

Han er også fornøyd med at retten i dommen skriver at det ikke er noen fare for at 16-åringen kommer til å gjøre noe slikt igjen.

– Dette handler om ungdom, som alle har tilgjengelig kamera og video på sine mobiltelefoner. Og da kan ubetenksomhet føre til at slikt skjer. I dommen blir det lagt vekt på de allmennpreventive hensyn, sier advokat Gran.