16-åring tiltalt for dobbeltdrapet i Kristiansand

KRISTIANSAND: 5. desember i fjor ble Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) knivstukket og drept ved Wilds Minne Skole på Lund. Dagen etter tilsto en ungdomsskoleelev fra Kristiansand drapene.

Fredag ble det tatt ut tiltale mot den nå 16 år gamle gutten. Tiltalen er tatt ut av Statsadvokatene i Agder, etter ordre fra Riksadvokaten.

Rettssaken er allerede berammet i Kristiansand tingrett og vil starte som planlagt mandag 19. juni.

– Etter planen vil det gå med tre dager til hovedforhandlingene, sier statsadvokat Jan Tallaksen, som skal være aktor i saken.

Dette er ofrene i dobbeltdrapssaken:

16-åring skal forklare seg

At det er to drapsofre, vil kunne få betydning i straffeskjerpende retning. Den samlede straffen kan likevel ikke settes høyere enn 15 års fengsel, som er maksimalstraffen for lovbrytere under 18 år. I Norge er normalstraffen for et drap 12 års fengsel.

16-åringens forsvarer, Svein Kjetil Stallemo, bekrefter at tiltalte kommer til å forklare seg for retten.

– Han erkjenner straffskyld etter tiltalen, sier Stallemo til Fædrelandsvennen.

Ble knivstukket 60 ganger

I tiltalen framgår det at 14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan ble knivstukket cirka klokka 16. Kort tid seinere ble Tone Ilebekk (48) knivstukket. Ofrene ble stukket flere steder på kroppen og de ble til sammen rammet av totalt 60 knivstikk.

16-åringen har selv forklart at han angrep Ilebekk fordi hun blandet seg inn i situasjonen. 48-åringen var ute og gikk tur med hunden og ble et tilfeldig offer.

Etter drapet skal 16-åringen ha gjemt kniven bak en stein i nærheten av sitt eget hjem. Dagen etter var han på skolen som vanlig, før han ble kalt inn til vitneavhør hos politiet. Han ble etter hvert siktet og tilsto da drapene umiddelbart.

LES OGSÅ: Politiet får kritikk for å ha avhørt drapssiktet 15-åring uten forsvarer til stede

Under rettssaken vil politiet som var på stedet forklare seg og politiets kriminalteknikere vil gjøre rede for funnene som ble gjort under åstedsgranskingen. Rettsmedisinsk institutt vil gjøre rede for innholdet i obduksjonsrapporten.

En psykologspesialist som har undersøkt den tiltalte 16-åringen skal også vitne i løpet av rettssaken.