17-åring siktet etter terrorlovgivning etter at han ble pågrepet med hjemmelaget bombe i Oslo - PST oppjusterer trusselnivået

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) oppjusterer trusselnivået i Norge i to måneder fremover - mener et terrorangrep er «sannsynlig». PST mener angrep i flere europeiske land kan skape en smitteeffekt.

Politiet stanset lørdag kveld en mann på Grønland i Oslo som bar på det politiet omtaler som en bombelignende gjenstand. Folk i området ble evakuert og gjenstanden ble natt til søndag sprengt. Den pågrepne er en 17 år gammel russisk statsborger som kom til Norge sammen med familien sin som asylsøker i 2010.

Alvorlig siktelse

PST-sjef Benedicte Bjørnland bekrefter overfor Aftenposten at 17-åringen er siktet etter en paragraf om sprengstoff i straffelovens terrorkapittel. Bestemmelsen har en strafferamme på 15 års fengsel.

Fakta: Fra straffelovens paragaf 142 «Med fengsel inntil 15 år straffes den som ulovlig mottar, besitter, sprer, transporterer eller på annen måte har ulovlig befatning med a) et eksplosivt eller radioaktivt materiale eller en kjernefysisk eller radioaktiv anordning, når materialet eller anordningen skal brukes for å tvinge noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe eller brukes til en handling som volder fare for tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp, eiendom eller miljø»

– På dypt alvor

Bjørnland sier de tar etterforskningen på «dypt alvor» og arbeider med «full kraft». Hun påpeker videre at 17-åringens intensjoner ikke er kartlagt.

– Men det er klart at det at han har den bakgrunnen han har, og det at han er pågrepet med et improvisert eksplosiv, gjør at vi tar dette på dypeste alvor, sier hun.

– Gitt hans bakgrunn?

– Han har hatt en bakgrunn som har vært kilde til bekymring for PST, jeg skal ikke si hvor lenge. Vi har jobbet forebyggende opp mot ham. Vi bruker betydelig med ressurser på dette nå, sier hun.

– Forebyggende arbeid

Ifølge Bjørnland har det tidligere vært bekymring knyttet til at han har hatt tilknytning til en ekstrem, islamistisk ideologi.

– Derfor har vi gjort noe forebyggende arbeid mot ham, sier hun.

– Kom han til Norge med denne ekstreme ideologien eller har han fått den etter at han kom til Norge?

– Han kom til Norge som en ung gutt, så det er ikke gitt at det er noe han har hatt med seg. Det vet jeg for lite om, sier hun.

PST vil ikke kommentere hva slags tiltak de satte inn overfor gutten.

– Men tiltakene hjalp ikke siden han nå er siktet?

– Vi har ikke hatt grunn til å tro at han hadde til hensikt å skaffe seg en improvisert eksplosiv, sier Bjørnland.

– Kunne skadet mennesker

PSTs påtaleleder Signe Aalling bekrefter at gjenstanden politiet detonerte lørdag, var en sprengladning.

– Det var en improvisert sprengladning egnet til begrenset skadeomfang, sier Aalling.

– Hvor stor kunne sprengladningen ha gjort?

– Det er ikke helt avklart?

– Kunne den ha skadet mennesker?

– Det kunne skadet mennesker.

– Kunne den ha drept mennesker?

– Det kommer an på, det er forskjellige faktorer det kommer an på, sier Aaling.

Politiet ble tipset av en årvåken person som fattet mistanke til siktede.

Kjent av PST

– 17-åringen er siktet for ulovlig befatning med sprengstoff. PST kjente til siktede fra tidligere. For PST er det nå viktig å avdekke mannens intensjon og om han har vært alene om dette, sier Aalling.

– Vi snakker om ekstrem islamisme. Etterforskningen vil forhåpentlig avdekke om politiet har avverget et terroranslag, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Forsvareren: Guttestreker

Det er foretatt avhør og foretatt beslag. Flere personer er avhørt. Siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling i morgen.

Advokat Aase Karine Sigmond forsvarer 17-åringen. Hun sier at han nekter for alle anklager og tar sterk avstand fra ekstrem islamisme.

– Dette var guttestreker, sier hun.

– Hvor var han på vei med sprengladningen?

– Han skulle finne et sted uten folk. Politiet sier jo at det var en sprengladning med begrenset effekt. Dette er snakk om guttestreker.

Økt trusselnivå

PST-sjef Benedicte Bjørnland sier at trusselsituasjonen for terrorangrep oppgraderes til «sannsynlig» for de kommende to månedene.

Dette begrunner hun blant annet med smitteeffekten etter angrep som terrorangrepet i Sverige og andre, tidligere terrorangrep i Europa den siste perioden.

– Det blir samtidig stadig vanskeligere å ta seg inn i Syria og Irak for å slutte seg til ISIL. ISIL oppfordrer til anslag ved høytider, og har i dag påtatt seg ansvar for to angrep på kristne kirker i Egypt, sier Bjørnland.

Politiet i de største byene og ved Oslo lufthavn er bevæpnet. Etter at Politidirektoratet har vært i kontakt med alle landets politimestere og særorganssjefer, og det er enighet om ikke å iverksette ytterligere tiltak nå.

Lise Åserud/ NTB scanpix

Gjennomførte kontrollert sprengning

Bare vel et døgn etter at Stockholm ble utsatt for et terrorangrep, meldte Oslopolitiet om hendelsen klokken 22.35. Da hadde de stanset en mann i Lakkegata ved Grønlandsleiret, som de fattet mistanke til. Han bar på en kasse på omtrent 30 x 30 centimeter som politiet beskrev som en bombelignende gjenstand.

Mannen ble anholdt og tatt inn til avhør, mens politiets bombegruppe undersøkte og gjennomførte en kontrollert sprengning av, gjenstanden.

Ved 00.35-tiden kunne man høre et kraftig smell fra det avsperrede området.

Amper stemning

Aftenposten var til stede ved sperringene da den kontrollerte sprengningen ble foretatt. Folk som befant seg på utesteder i området og på gatenivå ble evakuert. Flere forsøkte å komme seg inn i området, og stemningen ble til dels amper. Det smalt såpass høyt at beboere i området som bor over gateplan og som ikke hadde blitt evakuert, kom ut på balkonger og åpnet vinduer og hoiet og ropte. Flere var åpenbart bekymret og lurte på hva som hadde skjedd.

– Smellet var høyere enn det fra apparatet som bombegruppa brukte, så det tyder på at noe gikk i lufta der borte, sier innsatsleder Svein Arild Jørundland til NTB og pressen på stedet

PST overtok

Ved 02.30-tiden natt til søndag meldte politiet at PST har overtatt etterforskningen.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) holdes «løpende orientert» om hendelsen, opplyser departementet.