219,8 millioner til årets TV-aksjon

– Dette er helt fantastisk. Tusen takk til alle som har bidratt! Alle bidrag kommer til å utgjøre en forskjell og sammen får vi hjelpen helt frem. Alt engasjementet vi har sett i det siste er overveldende, sier Mollekleiv i en pressemelding.

– Jeg er rørt, takknemlig og ydmyk på vegne av hele Røde Kors. To millioner mennesker vil nå få livsviktig hjelp.

Kongelige bøssebærere

Totalt var 100.000 bøssebærere ute søndag og banket på dører over hele landet. Blant bøssebærerne som var med på årets utgave av den store innsamlingsdugnaden var kronprinsesse Mette-Marit, kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra.

Lise Åserud / NTB scanpix

Fjorårets innsamlingsbeløp ble passert ved 23-tiden, og også flere delaksjoner samlet i år inn mer penger enn sist. Landets skoler samlet inn 1,8 millioner kroner mer enn for et år siden og endte på 5,8 millioner. P3-aksjonen satte ny rekord med nesten 5,5 millioner kroner.

– Løftet i flokk

– Jeg er så utrolig glad og rørt over å se det fantastiske engasjementet folk viser for å hjelpe medmennesker, sier TV-aksjonsleder Vibecke Østby.

– Vi har all grunn til å være veldig stolt av vår felles innsats, sier aksjonslederen og viser til at høy og lav, gammel og ung fra by og bygd «har løftet i flokk».

Pengene som ble samlet inn skal gå til mat, rent vann og helsehjelp til sivilbefolkningen i ni land som har opplevd mange år med krig og konflikt: Syria, Libanon, Sør-Sudan, Afghanistan, Somalia, Myanmar, El Salvador, Guatemala og Honduras. I tillegg skal det brukes penger på å hjelpe flyktninger bosatt i Norge.

Svalbard på givertoppen

De mest gavmilde giverne finner vi på Svalbard, som har bidratt med 438 kroner pr. innbygger. Deretter følger kommunene Utsira, Træna og Bokn, der gjennomsnittsdonasjonen er henholdsvis 364, 277 og 241 kroner pr. innbygger.

Statoil og Hydro ligger på givertoppen blant bedrifter og organisasjoner. Begge bidrar med 1 million kroner.

– I tillegg har vi gitt bort «gullfatet» til årets auksjon, et forgylt oljefat som markerer at vi har produsert over 5 milliarder fat på Statfjord, sier informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Statoil til NTB.

DNB og Rema 1000 har gitt 500.000 kroner hver, mens LO bidrar med 400.000 kroner.

Ski, statistrolle og bil

I tillegg til Statoils gullfat, ble det auksjonert bort både opplevelser og diverse andre ting der pengene går til TV-aksjonen.

På listen over hva giverlystne kunne by på, var blant annet et par signerte konkurranseski fra Marit Bjørgen, en Fiat 500 L, en statistrolle i NRK-serien «Skam» og en skidress Therese Johaug brukte under VM i Falun.