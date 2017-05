25-åring dømt til fengsel fordi han er svensk

I dommen fra Gulating lagmannsrett understrekes det at domfelte sannsynligvis ville sluppet unna med samfunnsstraff om det ikke var for at han er bosatt i Sverige.

– Denne saken er ikke viktig bare for domfelte, men også rent prinsipielt. En norsk borger vil i Sverige kunne dømmes til samfunnsstraff. En svensk borger blir i Norge dømt til ubetinget fengsel. Her er den norske lovgivningen i utakt med resten av Norden, sier advokat Odd Rune Torstrup i Advokatfirmaet Torstrup til Stavanger Aftenblad. Torstrup har nå levert et ankeskriv til Høyesterett hvor han blant annet viser til menneskerettighetskonvensjonen artikkel 14, som omhandler forbud mot diskriminering (se faktaboks).