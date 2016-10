29-åring fengslet i fire uker etter drap i Kristiansand

Drapet skjedde natt til fredag i sentrum av Kristiansand. Tre personer ble pågrepet og siktet. Den svenske 29-åringen ble lørdag fengslet i fire uker og ilagt to ukers full isolasjon og medieforbud. Årsaken er at Kristiansand tingrett mener det er grunn til å frykte at den drapssiktede mannen vil forsøke å påvirke vitner.

29-åringen nektet straffskyld for drap og begjærte seg løslatt da han ble framstilt for varetekt. Mannens forsvarer, advokat Sveinung Johnsen, uttalte til NRK før fengslingsmøtet at klienten mener dødsfallet er et rent ulykkestilfelle.

Oppsto situasjon med kniv

– Han sier han ikke har drept avdøde med forsett, altså med vilje. Han mener det var et uhell i leiligheten. Han forklarer at det oppsto en situasjon hvor han hadde en kniv i hånden, og at han forflyttet seg, og det gjorde at det kom et stikk som da dessverre førte til det som skjedde, sa Johnsen.

God venn

Siktede skal ifølge forsvareren betrakte den avdøde polakken som en veldig god venn. Fredag ble det kjent at avdøde var samboer med den siktede 29-åringens mor (55). Siktede skal ha vært på besøk hos moren da knivstikkingen skjedde. En annen kvinne på 25 år som skal være siktedes søster, var også til stede i leiligheten i Kristiansand da drapet skjedde. Begge de to kvinnene er også siktet i saken.