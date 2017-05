30 lastebiler ble kontrollert – alle fikk kjøreforbud

– Kontrollen er målrettet og tungbilene som skal kontrolleres, plukkes ut på mistanke, forteller kommunikasjonsrådgiver Torstein Paulsen i Statene veivesen til Aftenposten.

Paulsen konstaterer at kontrollørene er dyktige.

– Av de 30 tungbilene som ble plukket ut til kontroll, fikk alle kjøreforbud.

Øyvind Grotterød er fagsjef for Statens vegvesen på Svinesund. Han forteller at vogntoget som lasten falt av, ble stanset fordi den var for bred.

– Han fikk kjøreforbud forbi bilen var for bred, den hadde est ut, og skulle laste om. I det de lukket opp sidepresenningen, falt lasten ut. Jeg priser meg lykkelig over at dette skjedde inne på vår kontrollplass. Dette kunne fått meget alvorlige konsekvenser hvis det hadde skjedd ute på veien, sier Grotterød.

Ingen av veivesenets ansatte får lov å åpne opp lastebilene, det må sjåføren gjøre selv.

– I dette tilfellet var ikke det heldig for sjåføren, men heldigvis gikk det bra. Det kunne ført til alvorlig skade. De rullene var ganske tunge.

Nettopp dårlig sikring av last var årsaken til at det ble lagt ned kjøreforbud på mange av de andre, 30 lastebilene.

Kontrollørene på Svinesund har for øvrig mange nok lastebiler å velge mellom. I fjor passerte 2500 tunge kjøretøy over Svinesund hvert døgn.

