44-åring dømt til forvaring for grove overgrep mot spedbarn og dyr

I Gjøvik tingrett ble mannen dømt til tolv års forvaring med en minstetid på åtte år. Etter at juryen avgjorde skyldspørsmålet i ankesaken i forrige uke, har Eidsivating lagmannsrett landet på samme straffeutmåling som tingretten.

– Ettersom tiltalte har begått eller forsøkt å begå en rekke seksuelle overgrep over en lengre periode, er det mye som tyder på at han har en pedofil legning. Funn av omfattende materiale som viser seksuelle overgrep av barn, og tiltaltes interesse i å søke etter slike bilder og filmer, støtter dette, skriver lagmannsretten i sin begrunnelse for å dømme mannen til forvaring.