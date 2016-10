49-åring siktet for dødelig vold mot storebroren

– Han nekter straffskyld fordi det har vært en nødvergesituasjon som gjør at han ikke kan ta ansvar for det som har skjedd, sier 49-åringens forsvarer, advokat Svein Erling Jensen, til NRK.

Det var en nabo som fant 52-åringen livløs og blodig utenfor et bolighus i Hellvik i 23.30-tiden lørdag kveld. Helsepersonell forsøkte å gjenopplive mannen, men forsøket lyktes ikke, og han ble erklært død på stedet.

– Den siktede og avdøde hadde vært sammen på en fest tidligere på kvelden. Hva som har skjedd etter det, vil etterforskningen søke å belyse, sier politiadvokat Marita Hagen i Vest politidistrikt til NTB.

Pågrepet i turområde

Ifølge VG var de to brødrene på vei hjem fra en fest et annet sted i Hellvik da det oppsto en situasjon som gjorde at 49-åringen utøvde den dødelige volden mot storebroren.

Johansen, Carina / NTB scanpix

Politiet fant raskt ut at avdøde og mannen de mistenkte for dødsvolden var brødre, og startet umiddelbart omfattende søk etter 49-åringen. Først like før klokken 12 søndag formiddag ble han pågrepet i turområdet Vedafjell i Sirevåg i Hå kommune, noen få kilometer nordvest for Hellvik.

Etter det NRK kjenner til, oppsøkte 49-åringen en venn søndag formiddag. Han ba deretter om å bli kjørt ut til turområdet der han litt senere ble pågrepet.

– Har det tungt

49-åringen ble tatt med til politihuset i Stavanger og er foreløpig siktet for grov kroppsskade med døden til følge.

– Siktelsen kan naturligvis bli endret – i begge retninger, understreker politiadvokat Marita Hagen overfor NTB.

Carina Johansen / NTB scanpix

Søndag ettermiddag ble mannen avhørt med sin forsvarer til stede.

– Han mener at broren startet basketaket, og at han måtte forsvare seg. Siktede har det tøft nå. Det var broren hans, og de hadde ikke hatt et konfliktfylt forhold bakover i tid, sier Svein Erling Jensen til Stavanger Aftenblad.

Ifølge folk som kjenner de to brødrene, bodde avdøde omtrent midt mellom Sirevåg og Hellvik og var på besøk hos broren i Hellvik denne helgen.

Obduksjon

Den døde ble søndag morgen sendt til Stavanger universitetssjukehus hvor han vil bli obdusert. Det er ikke kjent hva slags skader 52-åringen var påført, og det er heller ikke helt avklart om voldsutøvelsen skjedde der han ble funnet.

Carina Johansen / NTB scanpix

Politiet utelukker ikke at det er brukt en eller annen form for våpen.

– Obduksjonen vil naturligvis gi oss svar på det, men det jeg kan si, er at det var tegn på ytre skader på kroppen til fornærmede, sier Marita Hagen.

Politiet startet allerede søndag avhør av en rekke vitner i saken, blant dem familiemedlemmer og folk som deltok på festen sammen med de to brødrene.

I kontakt med politiet

Om også den siktede lillebroren har vært utsatt for vold, ønsker ikke Marita Hagen å si noe om. 49-åringen er ikke ukjent for politiet fra tidligere, men politiet ønsker ikke å utdype om han eller begge de to brødrene tilhører et bestemt miljø.

Politiet hadde søndag ettermiddag ikke tatt stilling til om siktede skal framstilles for varetektsfengsling mandag eller tirsdag. (NTB)