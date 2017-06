4,2 tonn sild veltet ut fra semitrailer i brå sving

Ut ramlet 50 tønner, som hver skal ha inneholdt 85 kilo sild. De raste over i motgående kjørefelt, skriver Adresseavisen.

– Heldigvis kom det ingen biler mot, da kunne dette endt virkelig ille, sier operasjonsleder Trude Karlsson ved Sør-Trøndelag politidistrikt.

Hun forteller at sjåføren av den finske semitraileren vil bli fratatt førerkortet.

– Vi vil undersøke om det var noen form for svikt i dørkonstruksjonen, men sjåføren har et ansvar for å forsikre seg om at lasten er trygg.

Bilen hadde hentet fisken hos Grøntvedt Pelagic på Brekstad i Ørland. Adresseavisen har foreløpig ikke klart å komme i kontakt med firmaet. Det samme gjelder det finske transportselskapet.

– Bare flaks

Roald Tangvik kom til stedet rundt fem minutter etter ulykken. Kona hans passerte stedet bare få minutter før tønnene raste ut.

– Det er tredje gangen jeg blir vitne til slike uhell med sildetransport og det er jo bare flaks som gjør at det går bra, forteller Tangvik.

Han eier transportfirmaet Tangvik Tranport, og mener det er to mulige løsninger på problemet.

– Jeg mener man må vurdere å forby hengere med sidedører til slik transport. Alle ulykkene jeg vet om har skjedd med slike hengere, og de er rett og slett ikke egnet for denne typen transport. Det ville vært tryggere dersom det bare var dør bak.

Rutiner

I tillegg mener han at rutinene ved opplasting bør gjennomgås.

– All transport av sild skjer på samme måte. Når dette skjer flere ganger må man se nøyere på rutinene.

I tillegg til ansvaret til transportørene, peker Tangvik også på veistandarden som et problem.

– Dette er Norges farligste og dårligste vei. Når politikerne ikke setter av mer penger til vedlikehold, så blir veistandarden etter hvert vanvittig dårlig, sier Tangvik.