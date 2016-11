62 fengslet etter stor politiaksjon mot afghanske asylsøkere

Natt til tirsdag startet politiet en storstilt aksjon der til sammen 73 afghanske menn ble pågrepet og informert om at de hadde fått endelig avslag på sine asylsøknader.

11 ble senere løslatt fordi Politiets utlendingsenhet (PU) mente det ikke forelå unndragelsesfare, altså fare for at vedkommende skal forsøke å rømme fra politiet før utreisen. Resten ble fremstilt for Oslo tingrett onsdag og torsdag.

Svært korte fengslingsmøter

Ifølge rettsdokumentene fra fengslingsmøtene har de vart så kort som i ti minutter. I svært mange av sakene er utvisningen begrunnet med at guttene er eldre enn de har oppgitt. Etter medisinske undersøkelser og tannsjekk, har alderen blitt fastsatt til over 18 år.

Alle de fengslede er afghanske menn, og kun fem har oppgitt fødselsdato tidligere enn 1991. De var plassert på asylmottak over hele landet, deriblant Hurdal, Kongsberg, Søndre Land, Skien, Sarpsborg, Kristiansand og Svolvær.

Når en asylsøknad blir avslått av Utlendingsdirektoratet (UDI), kan søkeren klage inn vedtaket til Utlendingsnemda (UNE). Dersom denne klagen blir avslått, gis søkeren vanligvis fire ukers frist til å forlate landet.

Selvmordsforsøk i retten

En av de fengslede guttene prøvde i forbindelse med fengslingsmøtet i Oslo tingrett å ta sitt eget liv.

I rettsdokumentet står det at han ikke kunne fremstilles for avsigelse av kjennelsen, fordi han «hadde begått selvmordsforsøk i pausen før avsigelse, og var skadet».

Afghaneren oppga at han var 16 år da han kom til Norge. Et år senere ble alderen hans vurdert til 20 år. Retten innvilget varetektsfengling, men påpekte at «unndragelsesfaren her ikke fremstår som mer konkret eller større, enn at man er i nedre sjikt for hvor det er forholdsmessig å fengsle».

– Svekker rettssikkerheten

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) har de siste dagene mottatt flere bekymrede henvendelser om afghanske asylsøkere som har blitt hentet av politiet uten å ha blitt informert om den endelig avgjørelsen fra UNE først.

Alle de aktuelle personene ble informert om det negative vedtaket fra UNE etter at de ble pågrepet, bekrefter politiet.

– Dette er veldig problematisk, av flere grunner. Det svekker rettsikkerheten fordi det fratar asylsøkerne muligheten til å gå gjennom vedtaket skikkelig og sjekke at det ikke er begått noen feil i behandlingen. De får ikke mulighet til å kontakte for eksempel oss eller advokaten sin. I tillegg fratar det folk muligheten til å velge frivillig retur, sier Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i NOAS.

Mister mulighet til assistert retur

Asylsøkere kan søke om støtte til å reise hjem fra IOM (International Organization for Migration) dersom de ønsker det. Men når man er på vei til transittmottaket på Trandum, er det for sent å søke. Martinsen forteller at det finnes eksempler på at asylsøkere har sendt søknad om assistert retur, men blitt hentet av politiet før den var ferdig behandlet.

– Man stopper ikke en planlagt tvangsretur. Vi ser mer av denne uheldige praksisen med for kort eller ingen frist enn tidligere, sier Martinsen.

Han sier politiet forklarer dette med unndragelsesfare, altså fare for at asylsøkerne skal stikke av når de får endelig avslag, men mener det brukes oftere enn nødvendig.

Politiet: – Ikke uvanlig

Politiet bekrefter at det er ikke uvanlig at en person blir pågrepet og fengslet under behandlingen av saken sin.

– Dette kan for eksempel være i tilfeller der vi vet at personen ikke har snakket sant om identiteten sin og det er unndragelsesfare. Det gjøres en individuell vurdering i hver enkelt sak. Utlendingsloven åpner for å gi en kortere utreisefrist, eller unnlate å sette frist, i noen bestemte tilfeller. Et slikt tilfelle er dersom det foreligger unndragelsesfare, skriver Tuva Otterlei Blikom, kommunikasjonsrådgiver i PU i en epost til Aftenposten.

140 navn på listen

I rettsdokumentene kommer det også frem at politiet opprinnelig hadde en liste med 140 navn. Flere av de som ikke ble hentet, skal allerede ha forsvunnet fra mottaket de satt på.

Utreisedatoene er satt til 3., 5. og 12. desember. Fire av de 62 vil i henhold til Dublin-avtalen sendes til det landet de først søkte asyl i, mens de andre 58 etter planen skal returneres til Afghanistan.