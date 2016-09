71 lokførere i streik - 150 tog innstilt torsdag

Lurer du på hvordan trafikken er på bilveiene. Se lenger ned i saken.

150 tog er torsdag innstilt som følge av streiken. Fredag blir 160 tog innstilt.

Det er ikke satt opp buss for tog, og reisende må finne alternativ transport selv. Det meldes om mye trafikk på veiene, og av den grunn melder Ruter om at det er forsinkelser på flere bussavganger i Oslo og Akershus.

– Trangt på togene

Blant dem som er rammet er Vilde Granheim, som står på Lillestrøm stasjon.

Der går det færre tog enn normalt. Ved 8-tiden torsdag morgen får alle plass på togene som går, men disse er fulle av folk.

– Jeg er nok en halvtime forsinket i dag, jeg håper jeg rekker skolen, sier hun til Aftenposten.

Ifølge Håkon Myhre, kommunikasjonsrådgiver i NSB, er situasjonen ganske lik på de andre linjene som er rammet.

– Beskjeden vi har fått fra stasjonene er at det går greit, men at det er trangt på togene som går. Vi har ikke fått meldinger om kaos. Likevel kan vi ikke garantere at situasjonen er sånn i dagene som kommer, sier han til Aftenposten.

Disse strekningene rammes

Det er strekningene Ski– Skøyen– Stabekk og Lillestrøm– Spikkestad som blir hardest rammet, men også tog Drammen - Dal, Asker - Kongssvinger, Skøyen- Mysen og Stabekk- Moss er rammet.

Lene Skogstrøm

NSB har lagt ut en oversikt over samtlige avganger som ikke blir kjørt som vanlig. Det blir ikke satt opp buss for tog.

Disse linjene blir rammet:

Linje L1 Spikkestad – Lillestrøm, Lillestrøm – Spikkestad

Spikkestad – Lillestrøm, Lillestrøm – Spikkestad Linje L2 Stabekk – Ski, Ski - Stabekk

Stabekk – Ski, Ski - Stabekk Linje L12 Kongsberg – Eidsvoll, Eidsvoll - Kongsberg

Kongsberg – Eidsvoll, Eidsvoll - Kongsberg Linje L13 Drammen – Dal, Dal – Drammen

Drammen – Dal, Dal – Drammen Linje L14 Asker – Kongsvinger, Kongsvinger - Asker

Asker – Kongsvinger, Kongsvinger - Asker Linje L21 Stabekk – Moss, Moss - Stabekk

Stabekk – Moss, Moss - Stabekk Linje L22 Skøyen – Mysen (Rakkestad), (Rakkestad) Mysen - Skøyen

Skøyen – Mysen (Rakkestad), (Rakkestad) Mysen - Skøyen NSB Regiontog Oslo S - Stavanger

Her kan du sjekke akkurat hvilket tog som er innstilt.

Marita E. Valvik

NSB: Sjekk appen

I tillegg skal informasjonen også bli lagt ut i apper og i NSBs reiseplanlegger.

– Et godt råd er å se på appen hvilke tog som er innstilt. Hvis det går lang tid mellom at tog går på enkelte linjer kan det bli stor ansamling av folk som vil ta det neste toget som kommer, råder Myhre i NSB.

Han opplyser at de linjene som nå rammes, er også linjene som vil bli rammet i den tiden streiken vedvarer.

– Det er naturlig fordi lokførerne som er tatt ut i streik er fra Lillestrøm og Ski. Dette er derfor deres arbeidssted og utgangspunkt for jobb, sier han.

Flytoget blir ikke berørt av streiken.

Kanskje vil det gå fortere å sykle i morgen? Da Aftenposten testet #jobbreisen fra Nittedal fikk toget trøbbel. Da kom syklistene frem først!

Lite kaos på bilveiene

Hvis du vurderer å kjøre bil til jobb, kan du sjekke biltrafikken i og rundt Oslo på kartet under.

Ved 8.30-tiden torsdag morgen er det lengre kø enn normalt på E18 fra Asker og inn mot Oslo. Også på E6 øst og nord for Oslo er det kø. Det samme gjelder E18 øst for Oslo.

– Køene starter tidligere enn normalt. Det ser også ut til at det tar lengre tid før køene vil avta, sier trafikkoperatør Thale Eikeset ved Vegtrafikksentralen ved 8.45-tiden torsdag morgen.

Ingen busser og reisegaranti

Det vil ikke bli satt opp buss for tog.

– Ettersom dette er en lovlig konflikt, ville dette medført å bryte spillereglene, forklarer Myhre.

Han sier at man heller ikke kan få refundert billettene man har kjøpt.

– Reisegarantien gjelder ikke. Streik er ansett som force majeure. Så de som har kjøpt billetter får ingen refusjon, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Ingen planer om opptrapping

Foreløpig er det ikke planer om opptrapping av streiken.

– Vi kommer til å vurdere opptrapping i møte i streikekomiteen i slutten av uka. Vi vil da i så fall trappe opp om en ukes tid. Vi må komme tilbake til hva som skjer, hvis det blir behov for det om en ukes tid, sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) til Aftenposten.

Derfor streikes det

Det var klokken 2.30 i natt at det ble brudd i forhandlingene mellom LO Stat og Spekter. Derfor ble 71 medlemmer i Norsk Lokomotivmannsforbund tatt ut i streik.

Meklingen strandet da NSB ikke ønsket å tariffeste utdanningsnivået for lokomotivførerne.

LO Stat krever en nasjonal standard for kompetansekrav til en lokfører ettersom utdanningen ikke er lovfestet.

– Vi aksepterer ikke dumping av lokførernes utdanning. Vi må ha en nasjonal standard. Vi må sikre at våre medlemmer kan frakte passasjerene trygt fram. Derfor er vi i streik, sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) i en pressemelding.

Bergen, Kristiansand og Trondheim rammes også

Også lokførere i Bergen, Kristiansand og Trondheim er tatt ut i streik, men bare med én lokfører i hvert område, noe som ikke gir samme konsekvenser som på Østlandet.