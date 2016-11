8-åringer har skrevet over 100 brev for å få slutt på plast

Denne saken er hentet fra Aftenposten Junior, Norges eneste avis for barn og unge.

«Maten deres er kjempegod! Men kan dere slutte med plastikk-lekene?»

Slik starter brevet Helene (8) har sendt til McDonald’s for å få dem til å slutte å bruke plast.

– Jeg tror ikke det hjelper om vi ikke er hyggelige, sier hun til Aftenposten Junior.

100 brev

Sammen med de 64 andre elevene på 3. trinn på Husvik skole har hun skrevet brev til en

bedrift hun mener bruker unødvendig mye plast. Elevene på skolen har skrevet over 100 brev til burgerkjeden McDonald’s, Egmont (lager Donald-blader), og Ferrero (lager Kinderegg).

Lei av plast

Ideen til brevskrivingen fikk elevene selv. De er lei av at det brukes plast de mener er unødvendig.

– Det er ikke bra for miljøet med så mye plast, sier Marius (8).

Elevene vil at Donald-bladene ikke skal være pakket i plast, og at de skal slutte med plastleker som følger med bladene. De vil også at McDonald’s og Kinderegg skal slutte med unødvendig plast.

– Hvis McDonald’s må ha leker, kan de ha noe som ikke er laget av plast. Blyanter eller viskelær for eksempel, sier Jacob (8).

– Donald kan bruke bio-pose istedenfor plast utenpå bladene sine. Det er en pose som er miljøvennlig, sier Alvilde (8).

Håper å få svar

Elevene håper de som får brevene, vil forstå at de må slutte med all plasten.

– Det er ikke sikkert de gidder å lese brevene, men vi håper på svar, sier Marius.

– De må høre på oss som er barn. De lager tingene fordi vi skal ha det gøy, men det er ikke gøy om Jorden ødelegges av forurensning, sier Helene.

Vurderer å slutte

Erik Lødding i McDonald’s skriver i en e-post til Aftenposten Junior at de vil ta med seg innspillet til barna om ikke å bruke plastleker, til de som lager lekene i McDonald’s.

Kjell Frostrud Johnsen hos Egmont skriver til Aftenposten Junior at de nå vurderer å bruke bioposer, som elevene foreslår.

– Vi ser hele tiden etter nye løsninger. Foreløpig er plast den mest hensiktsmessige innpakningen, skriver han.

Anica Grasso i Ferrero skriver i en e-post at de tenker mye på miljøet når de lager sine produkter, men at de foreløpig ikke har planer om å slutte med plasten.

PS! Noen få abonnenter får Aftenposten Junior pakket i plast.

– Vi vurderer nå å slutte med det, sier Andreas Finborud, sjef i Aftenposten Forlag.