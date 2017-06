800 boligblokker i Oslo er høyere enn brannvesenets stigebiler. Hva gjør du hvis det brenner?

I høyblokken Grenfell Tower i London, der det stadig rapporteres om flere dødsofre etter katastrofebrannen, var beboernes branninstruks «stay put» – hold deg der du er:

Beboere skal kun skal evakuere dersom det brenner i deres egen leilighet. I tilfelle brann andre steder i bygget oppfordres beboerne til å holde seg inne med dører og vinduer lukket.

Ble bedt om å bli - mange døde

Det samme rådet fikk flere av beboerne da de ringte brannvesenet natt til onsdag.

– Dette er en av flere ting som folk forståelig nok stiller spørsmål ved. Heldigvis holdt ikke beboerne seg inne i leilighetene, men de flyktet i sikkerhet, uttalte ordfører i London, Sadiq Khan til BBC.

Likevel var det mange som ble igjen i leilighetene, enten på grunn av rådet de fikk eller fordi de ikke kom seg ut på grunn av røyk i bygningens eneste trappeoppgang. For de som befant seg i de øvre etasjene ble dette fatalt da brannen spredte seg med voldsom kraft og reduserte leilighetene til utbrente skall.

The Guardian skriver at «stay put»-regelen har vært et grunnprinsipp i sikkerhetsinstruksene i denne typen boligblokker siden 1950-tallet.

London-brannen spredte seg eksplosivt via fasadeplater i brennbart materiale. Slike fasadeplater er også vanlige i Norge

Norsk instruks: – Kom deg ut tidlig!

I Oslo kommune, som har 800 boligblokker med mer enn 9 etasjer, anbefales beboere å komme seg ut så raskt som mulig hvis brannalarmen går.

I tillegg til den offisielle huskeregelen Redde – varsle – slukke, har Oslo brann- og redningsetats følgende publikumsinstruks:

Når det brenner skal du alltid prøve å komme deg ut av bygningen, men hvis det er røyk i trappen eller nødutgangen må du snu, og gå tilbake der det er røykfritt (for eksempel inn i leiligheten igjen).

– Vårt råd til beboere, både i høyhus og andre leilighetsbygg, er å ha brannvarsling som sikrer deg så tidlig varsel at du kan komme deg ut selv via rømningsveiene før røyken sprer seg dit. Det beste er alltid hvis beboere kan komme seg ut selv, opplyser branninspektør Frode Michaelsen ved Brannforebyggende avdeling i Oslo brann- og redningsetat.

Etter katastrofebrannen i London og en storbrann på Holmlia, la Brannvesenet i Oslo onsdag ut disse rådene til publikum:

– Snu hvis du møter røyk

Alt fra bygningsmaterialer til tekstiler avgir giftige gasser når de brenner. Og det er som regel røyken som tar flest liv i branner.

– Dersom det allerede er røyk i rømningsveiene anbefaler vi at man holder seg i leiligheten og går til i et vindu for å få brannmannskapenes oppmerksomhet. Ved et vindu vil også du i de fleste tilfeller kunne få frisk luft dersom det er mye røyk som sprer seg i bygningen, forklarer Michaelsen.

Han legger til at man da bør ringe 110 og fortelle hvor oppholder deg, for å bli reddet av røykdykkere eller få veiledning om hva som er lurt å gjøre.

– I hvilken del av et høyhus er man tryggest?

– I høyhus skal man i utgangspunktet være like trygg i alle etasjer, særlig hvis man har fungerende brannvarsling og gode brannceller – etasjeskiller, vegger og dører som hindrer brannen i å spre seg. Nye boligblokker skal også ha sprinkleranlegg, og vil da normalt ha enda høyere sikkerhet, svarer branninspektøren.

Overlevende fra storbrannen i London fortalte at det ikke gikk noen felles brannalarm i bygningen. Brannen ser ut til å ha spredd seg svært raskt via fasadeplater i brennbart materiale.

Drepende fakta om giftig røyk i branner: Du har ikke mulighet til å holde pusten i mer enn maks 10 til 15 sekunder.

Fakta: Storbranner i boligblokker 14. juni 2017: Minst tolv personer omkom i en brann i den 24 etasjer høye blokken Grenfell Tower i London. Antallet er ventet å stige. 69 personer er skadd, hvorav tilstanden er kritisk for 18.

25. april 2011: 18 personer omkom og 20 ble skadd da en elektrisk trehjulssykkel tok fyr ved siden av en fire etasjes bygning i Kinas hovedstad Beijing. Alle ofrene skal ha vært migrantarbeidere.

15. november 2010: En storbrann i en 28 etasjer høy bygning i Shanghai i Kina resulterte i at 58 personer omkom.

3. juni 2010: Om lag 120 personer døde i en brann i Dhaka i Bangladesh. Seks bygninger ble ødelagt i brannen, som skal ha startet i forbindelse med matlaging før et bryllup.

4. september 2005: 18 personer døde og 28 ble skadd på grunn av røykutvikling fra en brann ved inngangspartiet til en 18-etasjes bygning i Paris. Fire jenter blir dømt for å ha satt fyr på postkasser i bygget.

26. august 2005: 17 personer, hvorav 14 barn, dør i en brann i en blokk i Paris. Ytterligere 30 personer ble skadd. En veldedig organisasjon styrte stedet og beboerne var fattige afrikanske familier. Politiet sier brannen var påsatt.

1. mars 2002: 19 personer døde og 25 ble skadd da det begynte å brenne i en ni etasjer høy blokk i Nanchong sørvest i Kina.

Stigebiler når kun 8. etasje

I Oslo finnes kun tre stigebiler som rekker 32 meter opp, men ingen brannbiler har stiger som rekker høyere enn til 8. etasje. Brannvesenet opplyser at stigebiler som når høyere, er for brede og sliter med å komme frem i Oslos bygater.

– I Oslo har vi over 800 boligblokker som er 9 etasjer eller høyere. For slike bygninger er det i all hovedsak ikke tenkt at brannvesenets stigebiler skal kunne nå alle leiligheter for å kunne redde personer. Byggene skal derimot være godt tilrettelagt med innvendig stigeledning for slukkevann. I nyere bygg skal det også være brannmannsheis. Det er også stilt strenge krav til materialene og konstruksjonene. Byggene skal altså være bygget trygge nok uten at alle fasader kan nås med stigebil, svarer Frode Michaelsen i Oslo brann- og redningsetat.

Pakket seg inn i håndklær og oversvømte leilighet

I London skal beboerne fått flere råd for redde seg i brannen. Noen fikk beskjed om å fylle badekar, putte våte håndklær i dørsprekker, foran munnen og rundt pannen.

En mann pakket familien i våte håndklær og fikk alle ut fra 21. etasje, mens en kvinne mente hun ble reddet av at hun åpnet vannkranen på badet og oversvømte leiligheten sin.

Michaelsen ønsker ikke å kommentere hvor gode disse rådene var.

– Det er vanskelig å vurdere rådene som ble gitt i London uten å kjenne bedre til hendelsen og hvilken situasjon beboerne befant seg i inne i leilighetene. Vårt beste råd er å ringe 110 for å få veiledning hvis man er fanget inne i en brennende bygning, sier Michaelsen.