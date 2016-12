«Å dele rom med flere gutter plaget meg ikke» - her er jentenes private bilder og historier fra Forsvaret

Aftenposten møtte dem rett før de skulle inn til førstegangstjeneste. De var usikre på hva som ville møte dem. Så ble det helt annerledes enn de hadde tenkt seg.

Her er Stine Kvam Graftås og Amanda Christine Brastads egne historier fra måneder med førstegangstjeneste i Garden og i Sjøforsvaret. Og råd til andre ungdommer som skal inn, om et militærliv som kan komme brått på.

Ble splittet fra venninnen på første dag i Forsvaret:

Jeg husker da vi endelig var ferdige og hadde blitt fordelt i tropper, var jeg helt alene og kjente ingen.

Stine Kvam Graftås:

Jeg husker innrykksdagen veldig godt. Dagen besto for det meste av venting, med registrering, legesjekk, fotografering og enda mer venting. Jeg husker da vi endelig var ferdige og hadde blitt fordelt i tropper, var jeg helt alene og kjente ingen.

Jeg kom sammen med en god venninne, men hun havnet i en annen tropp.

Vi ble pisket mye rundt. Jeg tror alle kjenner på det litt psykisk når de kommer inn i militæret. Alt befal er litt skumle, du er ikke vant til å bli behandlet på denne måten.

Men dette går over når du blir mer vant til det og også blir bedre kjent med folk. Det gjorde det i hvert fall for meg.

Eneste jente på rom med gutter

Vi kunne stå i mot gutta når det ble for mye sure sokker og gutteprat.

Privat

Stine Kvam Graftås:

Det var da det var romfordeling jeg første gang i det hele tatt tenkte på at jeg var jente i Forsvaret. Vi jentene ble plukket ut og fordelt på alle rommene. Noen ble tre jenter på ett rom. Jeg kom på et rom hvor vi var to jenter pluss seks gutter. Å dele rom med flere gutter plaget meg ikke i det hele tatt.

Man finner ordninger når det gjelder dusjing og skifting. Alt annet går som normalt. Men jeg må innrømme at det var godt å ha en jente på rommet sammen med meg. Vi kom veldig godt overens og kunne stå i mot gutta når det ble for mye sure sokker og gutteprat. Dessverre måtte hun dimme ca halvveis i «rekrutten» på grunn av kneproblemer.

Jeg følte meg litt alene uten henne, men kom heldigvis veldig godt overens med gutta på rommet. Jeg hadde det veldig bra med dem resten av «rekrutten». Vi hadde en god tone og var flinke til å hjelpe hverandre når noen slet.

Rekruttskolen

Stine Kvam Graftås

Du fikk fem minutter på å spise, fem minutter på å skifte, fem minutter på å dusje, hvis du i det hele tatt fikk dusje.

Stine Kvam Graftås:

Rekrutt-perioden var først og fremst et slit. Men det var også en veldig fin tid der jeg ble kjent med mange nye folk og opplevde mye fint.

Jeg var ikke i spesielt god form da jeg kom inn, noe som selvfølgelig straffet seg. Og det var lite tid til restitusjon

Tyngst var det å være på utmarsj med sekk. Sekken er ikke spesielt tung, men med stridsvest, våpen og hjelm blir det ganske tungt i lengden når du har korte ben og du må småjogge.

Privat

«Rekrutten» besto kontinuerlig av stress. Du fikk fem minutter på å spise, fem minutter på å skifte, fem minutter på å dusje etter en treningsøkt, hvis du i det hele tatt fikk dusje.

Jeg husker noen av dagene så holdt vi på helt til klokka 21-22 om kvelden, og det var veldig lite du rakk å gjøre før du måtte være i seng til kl 23.

De første ukene brukte jeg ingenting av mine sivile klær, bortsett fra en t-skjorte jeg sov i. Jeg sov ofte i sports-bh og forsvars-t-skjorta i tilfelle vi ble vekket midt på natta. I store deler av «rekrutten» er du stresset og paranoid for ting som kan skje, for eksempel at man ble vekket midt på natten eller ikke får helgepermen man egentlig er lovet.

- Gikk ikke flere dager uten søvn

Jeg så for meg at befalet står og skriker til deg, og du blir vekket midt på natten.

Privat

Amanda Christine Brastad:

Når jeg ser tilbake på «rekrutten», tenker jeg at det ikke er ofte man lærer så mye og får gjort så mye på en dag og likevel har det så gøy. Jeg fikk veldig mange gode venner og var heldig med den gjengen jeg sov på rom med.

Jeg hadde vel mest sett for meg at det ble litt som på film, at befalet står og skriker til deg, og du blir vekket midt på natten og må løpe rundt. Sånn var det ikke i Sjøforsvaret. Vi ble for det første aldri vekket midt på natten, så søvn ble det nok av, ikke på den måten at man alltid rakk å bli utvilt, men du gikk ikke flere dager uten søvn.

- Skytingen var veldig gøy!

Vi krøp rundt i skogen og følte oss som ekte krigere.

Privat

Stine Kvam Graftås:

Jeg synes skytingen var veldig gøy. Jeg hadde ikke skutt med noe annet enn et luftgevær før, så det var veldig nytt for meg. Dette gjorde vi ganske mye. Vi hadde også mye stridsteknikk, som var veldig gøy. Vi lærte tegn og signaler, krøp rundt i skogen og følte oss som ekte krigere.

Endelig gardist! - Sjekker trusselbildet mot Kongen

Du skal alltid være klar til strid. Blir det krig, så er det alvor.

Privat

Stine Kvam Graftås:

Etter syv uker ble jeg overført til Huseby leir Oslo. Dette er gardeleiren, hit de fleste av rekruttene fra Terningmoen blir sendt. Jeg kom til 5. kompani, der jeg jobber som operasjonssoldat.

Vi sitter i en operasjonssentral og har oversikten over Garden, det som kan påvirke Oslo og trusselbildet mot kongefamilien. Å beskytte den er Gardens hovedoppgave.

Vaktgardistene er Gardens ansikt utad, men også alle støttefunksjonene er viktige for at alt skal klaffe og Garden skal fungere. "Vi leker ikke butikk i Forsvaret", sa en major en kveld jeg satt på vakt. Det har han veldig rett i. Du skal alltid være klar til strid, for blir det krig. så er det alvor.

Stines oppsummering: - Opplevelse for livet

Privat

– Jeg trodde aldri jeg som et B-menneske skulle bli vant til å stå opp kl. 06.00 hver dag. Men det har jeg altså blitt. Å stå opp og spise, vaske og stå oppstilt hver dag er blitt en vane, som jeg trives helt greit med, men det er selvfølgelig godt å komme hjem på perm innimellom og ikke ha alt planlagt foran seg.

Privat

Jeg tror min førstegangstjeneste kommer til å bli en opplevelse for livet!

Amandas råd: Tren på å gå med stor og tung sekk

Dette er Amanda Christine Brastads råd:

Mitt råd er å trene før du kommer inn. Se på hva du blir testet i og tren på dette. Da får du flere valgmuligheter når valg av videre tjenestested kommer. Tren også på å gå med tung eller stor sekk. Dette er kanskje de færreste vant med, og det kan bli veldig slitsomt om man aldri har gjort det før. Jeg er mye bedre trent i dag enn da jeg kom inn.

PS! Kjøp et sitteunderlag som du kan teipe rundt hoftebeltet på sekken, da den ofte er veldig stor.