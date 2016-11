AKU-tallene: Arbeidsløsheten var på 4,8 prosent i september

Sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at arbeidsløsheten var på 4,8 prosent i september. Totalt var det 135.000 arbeidsløse, noe som er 2.000 færre enn i august.

Arbeidsledigheten i august var på 4,9 prosent.

Det betyr også at arbeidsledigheten har vært uendret siden juni, til tross for at mange spådde at de kom til å fortsette å stige ut 2016.

Her kan du lese mer om tallene fra august: SSB: Ledigheten i Norge går ned

Små endringer siden nyttår

SSBs statistikk viser at arbeidsledigheten har steget fra mai 2014 til høsten 2015.

Dette må sees i sammenheng med det enorme fallet i oljeprisen som begynte sommeren 2014. I løpet av høsten falt prisen på et fat nordsjøolje fra godt over 100 dollar fatet til under 50 dollar fatet.

Siden nyttår har det vært små endringer i arbeidsledigheten. Selv om ledigheten har gått ned de siste månedene er nedgangen innenfor feilmarginen til SSB.