Åhléns snur - dropper omstridt røykskadesalg

Fire mennesker døde og 15 ble skadet da lastebilen dundret gjennom Drottningsgatan og inn i inngangen til parfymeavdelingen på Åhléns fredag ettermiddag. Sverige sliter fortsatt med å forstå. Derfor slet også mange svensker med å akseptere at Åhléns ville gjennomføre et salg så kort tid etter hendelsen - klokken 11.00 søndag.

Nå er det utsatt. SvT melder at varehuset har snudd, og kommer til å være stengt til mandag.

Innvandringsdebatten blusser opp blant sosialdemokratene i Sverige etter terrorangrepet.

«Halva priset på skadade varor inom sport, accessoarer, skor och skönhetsprodukter», skrev Åhléns til sine kunder lørdag.

Skam dere

«Dere burde skamme dere», var ett av mange kritiske svarene det 118 år gamle svenske selskapet fikk på Facebook.

Aftonbladet skriver at Åhléns beklaget på sin hjemmeside etter å ha blitt filleristet i sosiale medier. Tanken var å være tydelig om hva som ville møte kundene når butikkene åpnet igjen etter å ha vært stengt siden fredag.

«Vi har røykskadede produkter i varehuset som vi ikke kan selge til full pris. Vi er lei for det dersom vår informasjonsmail har blitt oppfattet som noe annet enn det. Det var virkelig ikke vår hensikt», skriver Åhléns.

Har lovet kundene

Göteborgs-Posten skrev lørdag kveld at administrerende direktør Gustaf Öhm sier til nyhetsbyrået TT at salget vil bli gjennomført.

– Vi har vurdert om vi skulle stanse det. Av to grunner har vi bestemt oss for ikke å gjøre det. Den ene er at dersom vi skal stå opp for våre verdier, så er det som dette vi skal agere. Den andre er at vi faktisk har lovet våre kunder å åpne igjen søndag.

Senere snudde han.