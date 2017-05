Aksjon mot Bergens «Walk of Fame»: – Provoserende skjev kjønnsfordeling

– Jeg bor rett ved siden av Bergens «walk of fame» og går forbi der hver dag. Jeg har alltid irritert meg over kjønnsfordelingen der, sier Susanne Hoggen Kippersund til Bergens Tidende.

Hun var en av initiativtagerne til denne markeringen på Walk of Fame i Bergen.

12 av steinene bærer mannlige bergenseres navn. Bare tre kvinner er representert.

Aksjonen var en del av Kvinnehistorisk natt 8. mai, arrangert av Motmakt Bergen, Bergen Sosialistisk Ungdom og Bergen Rød Ungdom. Sammen med andre privatpersoner markerte Kippersund denne dagen ved å teipe kvinnelige profilers navn over mennenes steiner på Walk of Fame.

– Burde vært 50/50

De ga blant annet sten til bandet Razika, skuespiller Herborg Kråkevik, aksjonist Kim Friele og flere andre profiler fra Bergen innen politikk, aktivisme, musikk og skuespill.

– Det er generelt svært liten representasjon av kvinner i bydelene våre. Vi har nok av flotte kvinnelige bergensere, så dette burde ikke vært et problem, sier Kippersund.

Susanne Hoggen Kippersund / privat

– Vi syns det ideelt sett burde vært 50/50 fordeling av kvinner og menn her, men dette er også en påminnelse om å være litt mer bevisst på representasjon av kvinner og menn i bybildet. Jeg vet ikke hvem som velger ut navn, men vi håper at de ansvarlige tenker litt over dette med kjønnsfordeling neste gang.

Menn er «intelligente», kvinner er «hyggelige»: Fire råd til deg som vil knuse glasstaket

Ville tydeliggjøre kjønnsfordelingen

Årsaken til at jentene selv ikke la ned et forslag om en 50/50-fordeling i sin aksjon, er klar:

– Det var for å tydeliggjøre hvor mange menn som er der nå. Vi syns det ble veldig tydelig når vi la ned plakatene over. Det virker ikke som noen andre reagerte på at det er så mange menn der, men når det bare er kvinner, så reagerer folk.

Roger Iversen er en av initiativtagerne til Bergens walk of fame og er direkte med på utvelgelsen av kandidater selv. Han hadde selv sett verket til aksjonistene.

– Jeg så det tilfeldigvis i går. Jeg syns det er morsomt og veldig hyggelig at folk kommer med forslag til navn. Det er jo veldig bra gjort. En uskyldig spøk, men samtidig alvorlig.

Fakta: Dette er Walk of Fame-stjernene i Bergen Helge Jordal, skuespiller

Sverre Faaberg, musiker

Trude Drevland, tidligere ordfører i Bergen

Trond Mohn, næringslivsleder og velgjører

Oddvar Torsheim, kunstner

Gunnar Staalesen, forfatter

Laurie Grundt, kunstner

Ole Torp, journalist

Sir Paul McCartney, musiker

Erna Solberg, statsminister i Norge

Per Grieg sr., forretningsmann

Christian Gottlieb Rieber, gründer

Hans-Wilhelm Steinfeld, journalist

Frank Aarebrot, professor

Cecilia Brækhus, proffbokser

Valgt ut fra alder

Grunnen til at det er såpass skjev fordeling pr. i dag, ifølge Iversen, er alder.

– Noen av de vi valgte ut sist er i en slik alder at hvis de skal få sten, så bør de få det nå. De må få noen år på å sole seg i glansen.

Iversen sier han likevel syns det er kjekt at folk setter søkelyset på kjønnsfordelingen.

– Det viser jo at vi har tenkt likt! Vi som står bak syns nesten det er litt pinlig at det ikke er flere kvinner der, men vi får se fremover. Jeg synes jo det bør være 50/50 fordeling av menn og kvinner.

Publikums valg

Han forteller at planen er at publikum får velge navn til steinene fra neste år. Iversen tror den yngre generasjonen vil stemme frem kvinnelige bergensere.

– Den yngre generasjonen i dag bruker jo litt mer moderne kanaler og velger nok dem som er mye i mediebildet, og det er mange kvinnelige profiler i fokus i mediene i dag, sier han.

Iversen ser altså ikke bort fra at stjerneskudd som Aurora Aksnes eller en profilert politiker som Oddny Miljeteig kan få en stjerne.

Lese mer? Her er noen forslag: