Aktor: - Bør få 13 år for partnerdrapet

– Jeg mener tiltalte hadde motiv for å gjøre dette siden hans kone ville forlate ham til fordel for en annen mann, og at to vitner har forklart at han har sagt at kvinner som er utro kan drepes, sa aktor Jo Christian Jordet i sin prosedyre, melder NRK.

Tiltalte var en meget erfaren jeger, og har helt siden skuddet falt på kloss hold 9. januar i år sagt at dette var et vådeskudd. Forsvarer Harald Stabell vedgår at hans klient har vært uaktsom, men mener at aktors påstand er flere år for høy.

Partnere står bak ett av tre drap i Norge: Dagen etter at hun sa ekteskapet var over, ble hun skutt

Tiltales temperament sentralt tema

Partneren står bak hvert tredje drap i Norge, viser statistikken fra Kripos. Mens antall drap går ned i det norske samfunnet, holder partnerdrapene seg på et stabilt nivå.

Et sentralt tema under rettssaken har vært tiltaltes temperament når ting gikk ham i mot. To slektninger har hørt han si at koner som bryter ut av eksteskapet kan slås ihjel.

Mens tiltalte hele tiden har sagt at det var greit hjemme, og at familien er svært viktig for ham, har et vitne fortalt om daglig krangling og grove trusler fra mannen.