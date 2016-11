Aktor: Ubaydullah Hussain var "Mister X"

Barhodet, med kort skjegg og i en lyst,rutet skjorte ankom Ubaydullah Hussain (31) i dag retten.

Hussain er tiltalt i den første saken der en norsk domstol skal avgjøre hva som ligger i rekruttering til en terrororganisasjon.

Ifølge statsadvokat Frederik G. Ranke skal en 19-åring som er Hussains medtiltalte i Oslo tingrett, ha tenkt å reise til Syria en gang tidligere, i 2014, for å «hjelpe sine brødre», men at det ikke ble noe av. Så fikk han hjelp av en person som ifølge politiets overvåking ble kalt «Mister X».

– Mister X var Ubaydullah Hussain, sa Ranke.

Dette blir avvist av Hussains forsvarer, advokat John Christian Elden.

Tiltalen: Rekruttert to personer til IS

Hussain er tiltalt for å ha rekruttert minst to personer til IS: Thom Alexander Karlsen og den unge konvertitten som var 18 år da han den 8. juni 2015 ble pågrepet på Landvetter flyplass i Göteborg, på vei til Syria.

Rettssal 250 var fylt til randen av presse og andre tilhørere da statsadvokat Kim Sundet leste opp den omfattende tiltalen (se faktaboksen) før statsadvokat Frederik G. Ranke redegjorde for fremveksten av verdens farligste terrororganisasjon, IS, og trusselvurderingen. Hussain skal ifølge tiltalen ha gitt Thom Alexander Karlsen dekknavnet Abu K’hatir al-Norweji. Karlsen døde i Syria i 2015 24 år gammel.

Hussain avviser straffskyld, med unntak av at han erkjente å ha oppbevart et elektrosjokkvåpen.

– Han har hatt kontakt med personer, snakket med dem, kjørt dem til flyplassen noe som i seg selv ikke er straffbart. Han bestrider å ha rekruttert dem, sier Hussains forsvarer, advokat John Christian Elden.

19-åring erkjenner ikke straffskyld

Den unge mannen som ble pågrepet på vei til Syria, er nå 19 år, og medtiltalt i denne saken. Han møtte med halvlangt hår, uten skjegg.

19-åringen som ikke erkjenner straffskyld, skal ifølge tiltalen ha forsøkt å delta i IS, en terrororganisasjon som halshogger, dreper, brenner og begraver mennesker levende.

I seks uker fremover skal Hussain sitte på tiltalebenken. Han er blant annet tiltalt for å delta i IS, støtte IS og for å ha rekruttert medlemmer til IS – uten at han selv har vært i Syria.

Fakta: Norske fremmedkrigere i Syria og Irak Ifølge PSTs trusselvurdering 2016, publisert 9. februar 2016, var det ved årsskiftet rundt 40 norske fremmedkrigere i Syria og Irak, i hovedsak tilknyttet IS. Et lite antall er kvinner deltar trolig ikke i kamphandlinger, men de driver radikaliseringsvirksomhet rettet mot kvinner i Norge. Omtrent 30 personer har returnert til Norge, minst 17 personer er blitt drept. (Kilde: PST)

Mandag skrev VG at PST (Politiets sikkerhetstjeneste) mistenker Hussain for å ha forsøkt å verve en drapsdømt mann til IS mens de begge satt i Kongsvinger fengsel. Dette ble avvist av hans forsvarer.

Fakta: Ubaydullah Hussain (31) Han har spilt en sentral rolle i den islamistiske gruppen Profetens Ummah. Tidligere dømt til fengsel for trusler mot to journalister, en sakkyndig i en rettssak og for hatefulle ytringer mot jøder i Norge.

Statsadvokat Frederik G. Ranke ved Det nasjonale statsadvokatembetet mener at det i seg selv er interessant å trekke opp linjene for hva som ligger i rekruttering.

Fakta: Tiltalen Arslan Maroof Ubaydullah Hussain (31) er tiltalt etter straffeloven § 147 d (frem til 30. september 2015) og straffeloven (2005) § 136 a (fra 1. oktober 2015 til 8. desember 2015) «Med fengsel inntil 6 år straffes den som deltar i en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.» Hussain er tiltalt (etter § 147 d):«Med fengsel inntil 6 år straffes den som rekrutterer medlemmer til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.» Hussain er tiltalt (etter § 147 d) «Med fengsel inntil 6 år straffes den som yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.» Hussain er tiltalt (§ 157 1. ledd if. 263) «Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig atferd overfor en aktør i rettsvesenet eller noen av hans nærmeste opptrer slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling i forbindelse med en straffesak.» Hussain (§ 263) «Med bot eller fengsel i inntil 1 år straffes den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt.» Hussain (§ 33 første ledd første punktum jf.§ 31 første ledd første punktum jf. våpenforskriften § 9 «for å ha eid eller innehatt elektrosjokkvåpen uten aktverdig formål.» 19-åringen fra Oslo er tiltalt etter straffelovens § 147 d, jf.§49 og §12 første ledd bokstav nr 3 bokstav a «Med fengsel inntil 6 år straffes den som forsøker å delta i en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.»

Hussain skal ifølge tiltalen ha hjulpet flere Syria-farere fra Norge med en rekke praktiske forhold. Ifølge tiltalen bisto han med planlegging av reiseruter og innkjøp av billetter, mobiltelefoner, stridsbekledning, ryggsekk, fleecegensere, hansker og annet utstyr.