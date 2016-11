Aktor: Utvilsomt grov menneskehandel i Lime-saken

– Hvis retten kommer til at det har skjedd menneskehandel i denne saken, så er det snakk om grov menneskehandel. Graden av utnyttelse er så stor at den utvilsomt fyller lovens krav til hva som er «grov menneskehandel», sa statsadvokat Geir Evanger da han prosederte i Oslo tingrett tirsdag formiddag.

En sak som vil gå lenge

Ti måneder etter at Lime-saken kom opp for retten, ble bevisførselen avsluttet og prosedyrene kunne begynne tirsdag.

Aktors prosedyre kommer alene til å ta mesteparten av den første uke. Deretter skal forsvarerne til de 13 tiltalte i saken si sitt. Trolig kommer saken først til å bli tatt opp til doms oppunder jul og nyttår.

Dom i saken er ventet først neste høst.

Hovedmann pekt ut

Aktor pekte ut Sajjad Hussain som hovedmannen i Lime-nettverket, mens hans bror Sajid må anses som medvirker, selv om han også hadde store økonomiske interesser i saken.

Det er i utgangspunktet uvesentlig for en eventuell straff, både medvirker og hovedgjerningsmann straffes på samme måte i norsk rett.

Syv grunner til at Lime-saken er så spesiell

Mange medhjelpere

Hussain-brødrene hentet et titall personer til Norge, skaffet dem jobb i butikkene under Lime-logoen og sørget for at de fikk opphold som såkalte lønnsspesialister, ifølge aktor.

– Det er menneskehandel som er primærforbrytelsen, og Sajjad Hussain som er primærforbryteren. Det er åpenbart at lovens krav er innfridd, sa Evanger.

De øvrige elleve personene på tiltalebenken regnes som medvirkere. Skyldspørsmålet for deres del handler i vesentlig grad om de visste hva de medvirket til, og om de likevel valgte å medvirke, poengterte Evanger.