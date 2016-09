Aktor ber om 13 års fengsel i Kristin-saken

– Det finnes ingen formildende omstendigheter i denne saken, sa statsadvokat Per Halsbog da han holdt aktoratets straffeutmålingsprosedyre i Borgarting lagmannsrett mandag.

Fakta: Fakta om drapet på Kristin Juel Johannessen Kristin Juel Johannessen (12) fra Hedrum i Larvik forsvant 5. august 1999. Hun ble funnet død rett før midnatt samme dag på Reppesgårdveien på Mørk i Hedrum.

Obduksjonsrapporten viste at hun ble kvalt.

En 54 år gammel mann ble pågrepet og siktet, men siktelsen ble frafalt noen måneder senere, og mannen fikk erstatning.

I mai 2000 ble en 23 år gammel mann siktet for drapet. I 2001 ble han dømt til tolv års fengsel for drapet.

I 2003 ble mannen frifunnet, da en DNA-test viste at hår fra åstedet ikke stammet fra ham.

Samme mann ble i juli 2015 pågrepet på nytt og siktet for forsettlig drap.

Bakgrunnen var teknisk gjennombrudd i forbindelse med ny DNA-analyse.

17. mars i år opplyste Gjenopptakelseskommisjonen at saken var gjenåpnet. Det er første gang en drapssak blir gjenopptatt etter en rettskraftig frifinnelse.

Saken gikk for Borgarting lagmannsrett fra 16. august.Torsdag 1. september ble den nå 40 år gamle tiltalte kjent skyldig i drapet på Kristin. Dom i saken er ventet onsdag 8. september. (NTB)

13 års fengsel er ett år strengere enn det Larvik herredsrett kom fram til i 2001. Aktor mener 14 års fengsel burde vært straffen, men har gått ned ett år som kompensasjon for den lange tiden som er gått fra drapet fant sted.

40-åringen som har stått tiltalt for drapet på den tolv år gamle jenta i for 17 år siden, ble fredag kjent skyldig av juryen. Partene skal derfor nå argumentere for hva som er det korrekte straffenivået.

– Når det gjelder skjerpende omstendigheter er det minst to ting som springer en i øyne; det dreier seg om et drap på en tolv år gammel jente. I tillegg ble jenta overfalt i forkant av drapet, sa Halsbog. (©NTB)