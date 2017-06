Aktor ber om 21 års fengsel for dobbeltdrap i Kirkenes

Rettssaken pågår i Øst-Finnmark tingrett.

Aktor, Torstein Lindquister, betegnet drapene som svært brutale og grusomme, og sa i sin prosedyre at de ble utløst av en bagatell, melder NRK.

37 år gamle Pimsiri Songngam og hennes tolv år gamle sønn Petchngam Songngam ble skutt og drept med hagle i Kirkenes natt til 29. august i fjor.

Rettssaken startet mandag. Den dobbeltdrapstiltalte 59-åringen forklarte da at han følte seg økonomisk underlegen sin thailandske kone. Han ville ut av ekteskapet og ba henne flytte.

Han har forklart at han ble trigget av at kona ville ta med seg krystallgjenstander som hadde tilhørt hans mor da hun pakket for å flytte ut.

Han har innrømmet å ha skutt kona og stesønnen, men han har fortalt at han ikke husker hva som skjedde.