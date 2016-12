Alderskontroll ved alle solarier fra nyttår

Fra 1. januar må solstudioene ha et system for å kontrollere aldersgrensen. Det kan skje gjennom vising av legitimasjon, elektronisk registrering, bank-ID eller lignende løsninger, melder NTB.

18-års aldersgrense for bruk av solarium ble innført allerede i 2012, men til nå har det ikke vært et system for å kontrollere at dette blir fulgt. Alderskontrollen skulle egentlig ha trådt i kraft 1. januar 2016, men ble utsatt for å gi eierne av solstudioene bedre tid til å innrette seg etter de nye reglene.

Spesielt farlig for unge

Det er ikke lov å tilby solarium til personer under 18 år ettersom overdreven soling, både utendørs og i solarium, gir økt risiko for hudkreft, spesielt hvis solingen skjer i ung alder.

– Verdens helseorganisasjon har slått fast at solarium er kreftfremkallende. Vi vet at risikoen for hudkreft øker jo tidligere man starter solingen. Jo mer man bruker solarium, jo høyere er risikoen, sier Tone Mette Sjømoen, seksjonssjef i Statens strålevern til NRK.