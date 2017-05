Alvorlig trafikkulykke på E 39

FLEKKEFJORD: Politiet melder at åtte personer er fraktet til sykehus eller legevakt etter en front mot front-kollisjon på E39 ved Nulandsvik i Flekkefjord.

Ved 16.30-tiden opplyser operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane at skadeomfanget hos de involverte fortsatt ikke er kjent.

Han varslet da at veien i noen minutter vil bli helt stengt mens krimteknikere arbeider på stedet.

Ulykken ble varslet ved 15-tiden søndag ettermiddag. Sør-Vest politidistrikt sendte en patrulje for å bistå Agder politidistrikt på stedet.

Luftambulanse

Fædrelandsvennens fotograf på stedet opplyser at flere ambulanser kjørte i retning sykehuset i Flekkefjord etter ulykken, og at flere ambulanser kom til stedet like etter.

03811-tipser

På Uenes Stadion har luftambulansen landet og korrespondert med en av ambulansene.

Køene er lange i begge retninger. Politiet ber bilister holde køen for å unngå nye ulykker, og opplyser at bilberger er varslet. Trafikken blir dirigert forbi ulykkesstedet i puljer, men det er er mye trafikk, og man må beregne en del ventetid. Trafikken i vestgående retning får førsteprioritet.

Saken oppdateres.