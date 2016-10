Amal Aden truet etter innlegg om integrering

I forrige uke skrev den somaliske skribenten et innlegg i Dagbladet om innvandrere som kommer til Norge, men som ikke har noen tanke om å la seg integrere i det norske samfunnet. De er heller ikke interessert i å ta en jobb av religiøse grunner, men er derimot svært glade i pengene de får i stønad fra Nav.

– Jeg har fått 322 trusler. Jeg sluttet å sjekke og å lese dem. Jeg har ikke tid til dette. Det blir latterlig, rett og slett, jeg har ikke ord, sier Aden til Dagbladet.

Truslene har blant annet gått ut på at hun bør steines, gruppevoldtas og drepes. Hun sier at innlegget hennes er feil oversatt til somali, og at det er bakgrunnen for mange av truslene.

– Vi skal respektere religiøse, det er ikke det det handler om. Men hvem skal forsørge dem hvis de ikke vil jobbe av religiøse grunner? spør Aden.

Også personer som jobber innen flyktningfeltet har reagert på utspillet og mener Aden ødelegger for integreringen.

Aden har foreløpig ikke besvart Aftenpostens henvendelser tirsdag.