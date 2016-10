Amerikansk forsvarsekspert: - Kina vil bli en like stor utfordring i nordområdene som Russland

Sun Hu's svar til Aftenposten på antagelsene fra Jack Midgley:

«Kina har alltid fulgt en selvstendig utenrikspolitikk for fred. Kina er ikke noen trussel mot noe land i Arktis før 2020, og vil ikke være det etter 2020 heller. Visse personer overdriver Kinas interesser i Arktis. Det er vi svært smigret av.

I 1925 godkjente Kina Svalbard-traktaten. Mer enn 90 år senere har Kina alltid vært en konstruktiv deltager og partner i Arktis-samarbeidet. Skjønt, landets deltagelse ligger betydelig lavere enn europeiske land, USA og Japan.

Kinas aktiviteter i Arktis fokuserer hovedsakelig på forskning. Isbryteren Snow Dragon har ved en rekke anledninger fraktet utenlandske eksperter til Arktis. Kinesiske eksperter har deltatt i mange arbeidsgrupper og i forskning under Arktisk Råd. Vår deltagelse har hatt fulgt prinsippene om respekt, samarbeid og en vinn-vinn situasjon.

Kina respekterer suvereniteten til arktiske land og rettighetene til urbefolkningen. Kina er også en talsmann for å respektere ikke-arktiske land og det internasjonale samfunns interesser i Arktis. Kina tror på at et felles rammeverk for samarbeid i Arktis gir en vinn-vinn situasjon.

Kina støtter et regime for Arktis basert på eksisterende, internasjonal lov. Kina vil fortsatt gå inn for økt utveksling og kunnskap, gjensidig læring, og samarbeid med andre for å bygge et Arktis som kan dyrke fred, stabilitet og et solid økosystem og en bærekraftig utvikling.

Kineseres aktiviteter i Sør-Kinahavet går over 2000 år tilbake. Kina er første land som har oppdaget, gitt navn til, utforsket og utnyttet Nanhai Zuhado og relevante farvann, og det første som har utøvet suverenitet og jurisdiksjon over områdene over tid og på en effektiv måte.

Tematikken i Sør-Kinahavet er fullstendig forskjellig fra den i Arktis. Siden 1970-tallet har visse land begynt å invadere og illegalt okkupere noen øyer og rev på Kinas Nansha Quandao. Selv om Kina alltid har vært resolutte i protestere mot dette, har landet forpliktet seg til å avgjøre tvister på en fredelig måte.

Kina er ikke et arktisk land og har ingen tvister om territorium med noen land i regionen. Antagelsen om at Kina vil bli en trussel i Arktis – å slå alarm om dette – er bare egnet til å hisse til problemer. Hensikten med å vise til situasjonen i Sør-Kinahavet som noe som vil skje i Arktis er å forlede folk, gjøre ugagn og så splid.»