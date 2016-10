– Jeg hadde nok gjort det samme om igjen, for å få fokus på saken, sa frisør Merete Hodne da hun møtte Malika Bayan til debatt om hijab i Larvik.

De to møttes for første gang etter rettssaken i Jæren tingrett for en måned siden.

Frisør Merete Hodne ble dømt i Jæren tingrett til å betale 15.000 kroner i bot og saksomkostninger for å ha diskriminert Malika Bayan: Nektet å klippe kvinne med hijab. Sier i retten at hun ikke burde sendt henne på dør.

– Hadde det vært tristere å se meg i rennesteinen, enn å se meg med hijab?, spurte Malika Bayan frisør Merete Hodne, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det er bedre å se deg med hijaben på, svarte Hodne.

Hun møtte Malika Bayan mandag til debatt i «Sliperiet» i Larvik i regi av Debattforum Larvik.

Østlandsposten/Joachim Hellenes

Debatten ble arrangert av de lokale arrangørene Bjørn Melleby og Debattforum Larvik, under tittelen «Hijab & Niqab – islampolitikk eller religion?».

– Oppsøkte du salongen for å provosere?

– Hater du muslimer, Merete Hodne, spurte debattleder Yama Wolasmal.

– Er du redd for muslimer?

– Nei, jeg er ikke redd for muslimer som bare tror på en gud, men jeg mener hijaben står for kvinneundertrykkelse og er en uniform for totalitær muhammedanisme, var svaret.

Malika Bayan ble spurt om hun oppsøkte frisørsalongen for å provosere.

– Nei, jeg sjekket flere frisørsalonger for å få greie på priser. Det er bekreftet av medier og politi. Jeg har levd uten norsk tv og medier og kjente ikke til Merete Hodne. Jeg hadde ødelagt håret mitt og trengte hjelp til å få orden på det, svarte Bayan.

Angrer ikke

Merete Hodne sier hun ikke angrer på at hun nektet å klippe Malika Bayan.

– Nei, men jeg ville nok invitert henne inn hvis jeg visste hvem hun var, sier Hodne, som mener hun har fått frem sine poenger og løftet debatten.

Hodne sier imidlertid at det ikke er sikkert hun vil ha kapasitet til å klippe neste gang det kommer en kvinne med hijab heller, selv om hun ser personen Malika Bayan på en annen måte nå.

Muslimer som hunder

Flere har reagert på plakaten i vinduet til Hodnes frisørsalong hvor det står «vi klipper alle».

– Jeg ville heller ikke invitert inn kunder med nazisymboler og Ku Klux Klan-dress, svarte Hodne på spørsmål fra salen.

Hodne sa hun ikke ville ta ned plakaten, og at den betyr at de klipper både menn, damer og barn, og fortsatte:

– Jeg trenger ikke å skrive at jeg ikke klipper hunder, eller folk med.., sa Hoddne før hun ble avbrutt av Bayans rekasjon på sammenlikningen:

– Sammenligner du oss med hunder?

– Ja, kanskje det. Det gjør «muhammedanerne» med oss andre, svarte Hodne.

– Jeg kan ikke fatte og begripe at norske jenter kan ta på seg et så grusomt og undertrykkende plagg. Det er nesten kriminelt, sa Hodne, som vil forby islam.

– Vi kan ikke sammenligne oss med totalitære regimer og kriminalisere kvinner med hijab, svarte Bayan.

– Trenger ikke ta av hijaben

Hodne mener hijaben er et politisk totalitært symbol, og sa at det viser at «jeg i ytterste konsekvens skal drepes».

– Å drepe et menneske er som å drepe hele menneskeheten. Vi må jobbe sammen for å stoppe ekstremistene og terroristene som du er redd for. Du finner de innenfor kristendommen og ateismen. Du skulle brukt motet ditt til noe som har betydning for landet, sier Malika Bayan.

– Det er det jeg prøver på, sier Merete Hodne.

– Jeg vil at dette skal være et demokratisk land. Vi må holde samfunnet sammen. Vi kan ikke dele og segregere, sier Bayan.

– Er du åpen for dialog med muslimene?

– Malika Bayan trenger ikke ta hijaben av for å diskutere dette. Men det er forskjell på folk.

Bayan fikk støtte fra salen

Malika Bayan fikk støtte fra første benk i debattsalen i Larvik:

– Vi skal tåle dette. Vi bor i et fritt land, og skal ikke tåle diskriminering, sier Hiam Alchirout. Hun og et titalls kvinnelige styremedlemmer fra Den kvinnelige arabiske union i Norge reiste til Larvik for å støtte Malika Bayan.

Det var tilløp til forsoning mellom de to kvinnene før debatten. I et intervju med Stavanger Aftenblad mandag sa Hodne følgende:

– Malika Bayan er like gammel som den eldste sønnen min. Hadde jeg visst mer om henne den gangen, hadde jeg tatt henne inn salongen og snakket med henne. Jeg hadde sett mennesket bak hijaben.

Malika Bayan, 24 år, som har hatt en vanskelig oppvekst sier at hun opplevde omsorg og tilhørighet i det muslimske miljøet og ble nysgjerrig på kulturen og religionen.

Malika Bayan ble godt tatt imot i det muslimske miljøet og i dag gir religionen viktige rammer.

– Religionen hjelper til med å skille hva som er bra og dårlig. Du finner alt i Koranen, og alt har en mening. Når jeg følger Koranen så godt jeg kan, unngår jeg trøbbel, sier hun.

Uvisst om anke

Merete Hodne har anket dommen hun fikk i Jæren tingrett.

– Jeg mottok i dag påtaleoversending - noe som kan bety at lagmannsretten også har mottatt dette først i dag, sier Linda Ellefsen Eide, Merete Hodnes forsvarer til Aftenbladet.

Det betyr at lagmannsretten ikke har tatt stilling til anken enda.

I dommen fra tingrettsdommer Ingrid Håverstein Eldøy heter det:

«Etter rettens mening kan det ikke være tvil om at hijab er et uttrykk for religion, og en del av religionsutøvelsen for de kvinner som velger bære plagget».

Retten var ikke i tvil om at Merete Hodne handlet forsettelig: At hun med viten og vilje diskriminerte Malika Bayan ved å vise henne vekk fra salongen fordi Bayan var muslim.