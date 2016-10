Anker Melhus-drapet til Høyesterett

28-åringen ble dømt til 13 års fengsel for å ha drept sin kone Nilofer Naseri.

Nå vil han anke dommen til Høyesterett, ifølge rettspapirer fra Sør-Trøndelag tingrett, skriver Trønderbladet lørdag kveld.

Mannen tilsto drapet rett etter at han ble pågrepet av politiet 29. september i fjor. Han forklarte at det hadde vært et basketak – og «plutselig var hun død».

Tok betenkningstid

28-åringen anket den første dommen på 13 års fengsel i Sør-Trøndelag tingrett. Han ble i tillegg dømt til å betale erstatning til konas foreldre og oppreisning til deres sønn. I Frostating lagmannsrett ble dommen stående. I begge tilfeller mente juryen at han hadde truet og drept Nilofer Naseri.

Mannen erkjente da straffskyld for drapet, men tok betenkningstid på en eventuell anke til Høyesterett, for eksempel for å få mildere straff.

For tre uker siden sa forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen at mannen godtok dommen fra lagmannsretten. Men nå viser altså rettsdokumentene at han likevel vil anke.

Ifølge Trønderbladet har Sør-Trøndelag tingrett bestemt at den drapsdømte mannen skal fortsette å sitte i varetekt i åtte uker.

Etterforsker politiets håndtering

Naseri ble ifølge dommen kvalt og knivstukket av ektemannen i en leilighet i Melhus sentrum i Sør-Trøndelag.

Drapet skjedde etter at mannen hadde levert parets to år gamle sønn tilbake til moren etter å ha vært sammen med ham en time på ettermiddagen. Det oppsto en kamp på flere minutter i gangen.

Ifølge Adressa.no var det ikke første gang politiet rykket ut til boligen.

Spesialenheten for politisaker har etterforsket politiets håndtering av saken, men det er fortsatt ikke kommet noen avgjørelse i saken, ifølge avisen.