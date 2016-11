Det vekket sterke reaksjoner da Aftenposten i begynnelsen av november skrev om en voldtektsmann fikk straffereduksjon fordi retten mente 25-åringen hadde et «berettiget håp om sex».

Både aktor, bistandsadvokat og offer reagerte kraftig på beskrivelsene av fornærmede II dommen.

– For mildt og for mye hendelsesforløp

Nå har statsadvokat Erik Thronæs besluttet å anke dommen i Vesterålen tingrett.

– Anken gjelder straffeutmålingen, og beror på en konkret vurdering av den utmålte straff, som påtalemyndigheten anser å være for mild. Tingretten har etter påtalemyndighetens syn lagt for stor vekt på hendelsesforløpet mellom partene forut for voldtektshandlingen, opplyser Thronæs.

25-åringen tilsto og innrømmet i retten å ha brukt makt mot kvinnen. Han ble i slutten av oktober dømt til tre års fengsel for voldtekt, og kvinnen ble tilkjent 150.000 kroner i oppreisning.

Anken kommer selv om tingretten landet på en straff som var kun tre måneder kortere enn aktors påstand.

Gruer seg til ny rettssak

Domfelte fikk onsdag forkynt ankebegjæringen, mens den fornærmede kvinnen tirsdag ble orientert om at det trolig blir enda en runde i rettssalen. Det var samtidig som ankefristen gikk ut.

– En slik rettssak er ekstremt tungt, man må sitte igjen foran mange fremmede folk og forklare seg om sine mest intime detaljer, pluss at jeg må møte ham igjen, forteller den fornærmede kvinnen.

Hun var i ferd med å legge saken bak seg og ble litt overrumplet da beslutningen kom helt på tampen. Samtidig ønsker kvinnen å få vekk «stempelet» hun mener tingretten satte ved å legge vekt på «fornærmedes forhold».

Fornærmet fornærmede, som fikk ekspertstøtte

I straffeutmålingen pekte tingretten på at kvinnen hadde et seksuelt ladet tullenavn på nettet, at hun delte nakenbilder på mobil med tiltalte, var lettkledd og at de hadde hatt frivillig sex dagen før voldtekten.

– I dommen legges det vekt på mine handlinger, ikke overgriperens, raste kvinnen da hun fikk lese dommen.

Anett Osnes Fause, ekspert på strafferett ved Universitetet i Tromsø, mener retten bommer i sin vurdering av formildende omstendigheter.

– Hva fornærmede har sagt og gjort, er ikke relevant for fastsettelse av straff – så lenge det ikke er spørsmål om fornærmede har samtykket til voldsbruk, uttalte hun til Aftenposten.

Må gjennom ny rettsrunde for å bli «renvasket»

Nå må kvinnen innstille seg på en ny tid med å vente på om anken blir godkjent og beramming av ny rettssak.

– Dette var ikke førjulstiden jeg hadde håpet på. En del av meg ønsker jo å bli «renskrevet» fra denne originale dommen, men det er synd det må gå på min bekostning for å få det gjort. Jeg hadde rett til å bli behandlet på en bedre måte. At jeg må jeg igjennom hele prosessen på nytt for å få den rettigheten, synes jeg er tungt.

Aftenposten har ikke klart å komme i kontakt med 25-åringens forsvarer, Stian Auglend.